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30% من النساء السعوديات يشققن طريقهن إلى سوق العمل

10/30/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إيذانًا‭ ‬ببدء‭ ‬حقبة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتغيير‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بدأت‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتوظيف‭ ‬الإمكانات‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬النسائية،‭ ‬حيث‭ ‬تضاعفت‭ ‬نسبة‭ ‬السعوديات‭ ‬العاملات‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭%. ‬وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬مونيتور‮»‬‭ ‬المهتمة‭ ‬بأخبار‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬يعدّ‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬الملحوظ‭ ‬أحد‭ ‬الإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬لرؤية‭ ‬2030؛‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬إصلاح‭ ‬شامل‭ ‬بقيادة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المحافظة‭ ‬الدينية‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزى‭ ‬التحول‭ ‬النموذجي‭ ‬بالقوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسة،‭ ‬فقد‭ ‬أدت‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعليم‭ ‬إلى‭ ‬تمكينهن‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬مهن‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬محظورة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أسهم‭ ‬انخفاض‭ ‬متوسط‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬لكل‭ ‬امرأة‭ ‬سعودية،‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬في‭ ‬السبعينيات‭ ‬إلى‭ ‬2٫8‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مشاركة‭ ‬الإناث‭ ‬في‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭. ‬كما‭ ‬يتجلى‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬التطلعات‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬السعوديات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأجيال،‭ ‬إذ‭ ‬تسعى‭ ‬الشابات‭ ‬السعوديات‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬المهن‭ ‬المرغوبة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تحولًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬في‭ ‬الأعراف‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬بقاء‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬هو‭ ‬الاستثناء‭ ‬وليس‭ ‬القاعدة‭. ‬وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الأسر‭ ‬ذات‭ ‬الأجور‭ ‬المتعددة‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬إذ‭ ‬أصبحت‭ ‬المرأة‭ ‬السعودية‭ ‬مستقلة‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬نفقات‭ ‬الأسرة؛‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬الثقافية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

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