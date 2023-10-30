هل يستطيع الذكاء الاصطناعي حل أزمة الصحة العقلية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬أظهرت‭ ‬أنظمة‭ ‬الدعم‭ ‬السريري‭ ‬المعتمدة‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬أعراض‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬المنصات‭ ‬إنشاء‭ ‬تحالفات‭ ‬علاجية‭ ‬تعادل‭ ‬العلاقات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬وصمة‭ ‬العار‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالصحة‭ ‬العقلية‭. ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬أظهر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Wysa ‭ ‬تحسنًا‭ ‬بنسبة‭ ‬31‭% ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمارين‭ ‬العلاج‭ ‬السلوكي‭ ‬المعرفي‭ ‬التفاعلية‭. ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المدعمة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فعاليتها‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬ومساعدة‭ ‬المصابين‭ ‬بالألم‭ ‬المزمن،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬التزام‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقليل‭ ‬أعراض‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬المرضية،‭ ‬مما‭ ‬يحدث‭ ‬فرقًا‭ ‬في‭ ‬القدرات‭ ‬البدنية‭ ‬للمرضى‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬سبق،‭ ‬أكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭ ‬والإرهاق‭ ‬المرتبط‭ ‬بمكان‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬اليومية‭ ‬الشائعة،‭ ‬لذا‭ ‬توفر‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المدعمة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تمارين‭ ‬اليقظة‭ ‬الذهنية‭ ‬والتأملات‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭ ‬اليومي،‭ ‬حيث‭ ‬يقوم‭ ‬المستخدمون‭ ‬بدمج‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬مع‭ ‬روتين‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية،‭ ‬ويجدونها‭ ‬مفيدة‭ ‬قبل‭ ‬العمل‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭. ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الإدمان،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬نحو‭ ‬كسر‭ ‬دائرته‭ ‬هي‭ ‬تكوين‭ ‬روتين‭ ‬وعادات‭ ‬صحية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬صعبًا،‭ ‬لكن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مورد‭ ‬ثابت‭ ‬لتكوين‭ ‬هذه‭ ‬العادات،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية‭.‬