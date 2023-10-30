فوز الأديـب الـبـحـريـني أمين صالح بجائزة العويس الثقافية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬العويس‭ ‬الثقافية‭ ‬عبدالحميد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قررت‭ ‬فوز‭ ‬أمين‭ ‬صالح‭ ‬بجائزة‭ ‬القصة‭ ‬والرواية‭ ‬والمسرحية،‭ ‬لامتلاكه‭ ‬تجربة‭ ‬إبداعية‭ ‬مغايرة،‭ ‬تمثلت‭ ‬فيما‭ ‬كتبه‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬قصيرة‭ ‬ونصوص‭ ‬وأعمال‭ ‬أخرى‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬متنوع‭ ‬ومتعدد‭ ‬الاهتمامات‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬490‭ ‬مرشحاً‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإبداع‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭. ‬