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فوز الأديـب الـبـحـريـني أمين صالح بجائزة العويس الثقافية

10/30/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عن‭ ‬الدورة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬العويس‭ ‬الثقافية‭ ‬2022‭-‬2023م‭ ‬فاز‭ ‬الأديب‭ ‬الروائي‭ ‬البحريني‭ ‬أمين‭ ‬صالح‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬القصة‭ ‬والرواية‭ ‬والمسرح،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الشعر‭ ‬الشاعر‭ ‬المصري‭ ‬حسن‭ ‬طلب،‭ ‬وفي‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬جاء‭ ‬العراقي‭ ‬الناقد‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وعن‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬الأدبية‭ ‬والنقد‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالسلام‭ ‬بنعيد‭ ‬العالي‭ ‬عن‭ ‬قسم‭ ‬الدراسات‭ ‬الإنسانية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬العويس‭ ‬الثقافية‭ ‬عبدالحميد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬قررت‭ ‬فوز‭ ‬أمين‭ ‬صالح‭ ‬بجائزة‭ ‬القصة‭ ‬والرواية‭ ‬والمسرحية،‭ ‬لامتلاكه‭ ‬تجربة‭ ‬إبداعية‭ ‬مغايرة،‭ ‬تمثلت‭ ‬فيما‭ ‬كتبه‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬قصيرة‭ ‬ونصوص‭ ‬وأعمال‭ ‬أخرى‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬متنوع‭ ‬ومتعدد‭ ‬الاهتمامات‭.‬

ومن‭ ‬الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬قد‭ ‬تقدم‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم‭ ‬490‭ ‬مرشحاً‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الإبداع‭ ‬ما‭ ‬يدفع‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭. ‬

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