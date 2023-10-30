فوز الأديـب الـبـحـريـني أمين صالح بجائزة العويس الثقافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عن الدورة 18 من جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 2022-2023م فاز الأديب الروائي البحريني أمين صالح عن قسم القصة والرواية والمسرح، كما فاز في قسم الشعر الشاعر المصري حسن طلب، وفي قسم الدراسات جاء العراقي الناقد عبدالله إبراهيم، وعن قسم الدراسات الأدبية والنقد والدكتور عبدالسلام بنعيد العالي عن قسم الدراسات الإنسانية.
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام لمؤسسة العويس الثقافية عبدالحميد أحمد أن اللجنة قررت فوز أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت فيما كتبه من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع ومتعدد الاهتمامات.
ومن الجدير ذكره أن الدورة 18 من المسابقة قد تقدم لها في هذا القسم 490 مرشحاً لهم في مجالات الإبداع ما يدفع إلى المنافسة.
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