((دار غــــراف)) تـحـتــفــي بــــــــروح الأعـيــاد الـمـجـيـدة بحملة ((أتمـنى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت دار غراف إطلاق حملتها الإعلانية الجديدة احتفاءً بتألق مجوهراتها وصفاء رونقها بعنوان «أتمنى»، للحصول على هدية
تحقق جميع أماني الذين يقدرون جمال الماس ودفء الأحجار الكريمة ويعلمون أنهم يستحقون كل ما هو أفضل، يشترونها لأنفسهم أو يحصلون عليها كهدية في الأعياد المجيدة.
تقدم الحملة العارضة الهولندية ريان فان رومباي، وتشمل قطع مجوهرات تتخطى حدود الزمن، صممتها أنامل رئيسة التحرير السابقة لمجلة فوغ الباريسية إمانيويل ألت، والتقط صورها الخالدة المصوّر الفوتوغرافي مايكل جانسون في الفيلا الأسطورية «لا فيجي» على ساحل الكوت دازور الفرنسية. إنها جواهر لا تضاهى بندرتها - زمرد، وياقوت، وألماس أصفر وأبيض - تتلألأ جميعها بألوان أخّاذة.
ووصف فرنسوا غراف، الرئيس التنفيذي لدار غراف هذه الحملة قائلاً: «إن موسم الأعياد في دار غراف هو احتفال بالألوان المترفة واللمعان والبهجة، نستعرض فيه مجموعة من أفضل جواهرنا الفريدة الساحرة في حملة نسعى من خلالها إلى تحقيق كل أمنياتك بإبداعات مدهشة تملؤك بالحب والاعتزاز، إنها إبداعات خالدة تنتقل جيلاً بعد جيل وتروي حكايات سعيدة نسجتها حياة رائعة - باقة غراف للآمال والأماني».
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