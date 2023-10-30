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((دار غــــراف)) تـحـتــفــي بــــــــروح الأعـيــاد الـمـجـيـدة بحملة ((أتمـنى))

10/30/2023 7:10:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬دار‭ ‬غراف‭ ‬إطلاق‭ ‬حملتها‭ ‬الإعلانية‭ ‬الجديدة‭ ‬احتفاءً‭ ‬بتألق‭ ‬مجوهراتها‭ ‬وصفاء‭ ‬رونقها‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أتمنى‮»‬،‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬هدية‭
‬تحقق‭ ‬جميع‭ ‬أماني‭ ‬الذين‭ ‬يقدرون‭ ‬جمال‭ ‬الماس‭ ‬ودفء‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬ويعلمون‭ ‬أنهم‭ ‬يستحقون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أفضل،‭ ‬يشترونها‭ ‬لأنفسهم‭ ‬أو‭ ‬يحصلون‭ ‬عليها‭ ‬كهدية‭ ‬في‭ ‬الأعياد‭ ‬المجيدة‭.‬

تقدم‭ ‬الحملة‭ ‬العارضة‭ ‬الهولندية‭ ‬ريان‭ ‬فان‭ ‬رومباي،‭ ‬وتشمل‭ ‬قطع‭ ‬مجوهرات‭ ‬تتخطى‭ ‬حدود‭ ‬الزمن،‭ ‬صممتها‭ ‬أنامل‭ ‬رئيسة‭ ‬التحرير‭ ‬السابقة‭ ‬لمجلة‭ ‬فوغ‭ ‬الباريسية‭ ‬إمانيويل‭ ‬ألت،‭ ‬والتقط‭ ‬صورها‭ ‬الخالدة‭ ‬المصوّر‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬مايكل‭ ‬جانسون‭ ‬في‭ ‬الفيلا‭ ‬الأسطورية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فيجي‮»‬‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬الكوت‭ ‬دازور‭ ‬الفرنسية‭. ‬إنها‭ ‬جواهر‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬بندرتها‭ - ‬زمرد،‭ ‬وياقوت،‭ ‬وألماس‭ ‬أصفر‭ ‬وأبيض‭ - ‬تتلألأ‭ ‬جميعها‭ ‬بألوان‭ ‬أخّاذة‭. ‬

ووصف‭ ‬فرنسوا‭ ‬غراف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدار‭ ‬غراف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬غراف‭ ‬هو‭ ‬احتفال‭ ‬بالألوان‭ ‬المترفة‭ ‬واللمعان‭ ‬والبهجة،‭ ‬نستعرض‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬جواهرنا‭ ‬الفريدة‭ ‬الساحرة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬أمنياتك‭ ‬بإبداعات‭ ‬مدهشة‭ ‬تملؤك‭ ‬بالحب‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬إنها‭ ‬إبداعات‭ ‬خالدة‭ ‬تنتقل‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬وتروي‭ ‬حكايات‭ ‬سعيدة‭ ‬نسجتها‭ ‬حياة‭ ‬رائعة‭ - ‬باقة‭ ‬غراف‭ ‬للآمال‭ ‬والأماني‮»‬‭.‬

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