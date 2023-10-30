((دار غــــراف)) تـحـتــفــي بــــــــروح الأعـيــاد الـمـجـيـدة بحملة ((أتمـنى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬الحملة‭ ‬العارضة‭ ‬الهولندية‭ ‬ريان‭ ‬فان‭ ‬رومباي،‭ ‬وتشمل‭ ‬قطع‭ ‬مجوهرات‭ ‬تتخطى‭ ‬حدود‭ ‬الزمن،‭ ‬صممتها‭ ‬أنامل‭ ‬رئيسة‭ ‬التحرير‭ ‬السابقة‭ ‬لمجلة‭ ‬فوغ‭ ‬الباريسية‭ ‬إمانيويل‭ ‬ألت،‭ ‬والتقط‭ ‬صورها‭ ‬الخالدة‭ ‬المصوّر‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬مايكل‭ ‬جانسون‭ ‬في‭ ‬الفيلا‭ ‬الأسطورية‭ ‬‮«‬لا‭ ‬فيجي‮»‬‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬الكوت‭ ‬دازور‭ ‬الفرنسية‭. ‬إنها‭ ‬جواهر‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬بندرتها‭ - ‬زمرد،‭ ‬وياقوت،‭ ‬وألماس‭ ‬أصفر‭ ‬وأبيض‭ - ‬تتلألأ‭ ‬جميعها‭ ‬بألوان‭ ‬أخّاذة‭. ‬

ووصف‭ ‬فرنسوا‭ ‬غراف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لدار‭ ‬غراف‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬غراف‭ ‬هو‭ ‬احتفال‭ ‬بالألوان‭ ‬المترفة‭ ‬واللمعان‭ ‬والبهجة،‭ ‬نستعرض‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬جواهرنا‭ ‬الفريدة‭ ‬الساحرة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬نسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬أمنياتك‭ ‬بإبداعات‭ ‬مدهشة‭ ‬تملؤك‭ ‬بالحب‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬إنها‭ ‬إبداعات‭ ‬خالدة‭ ‬تنتقل‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل‭ ‬وتروي‭ ‬حكايات‭ ‬سعيدة‭ ‬نسجتها‭ ‬حياة‭ ‬رائعة‭ - ‬باقة‭ ‬غراف‭ ‬للآمال‭ ‬والأماني‮»‬‭.‬