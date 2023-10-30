((ليالي الأفلام الكورية لعام 2023))..تشكـيـلـة رائـعـة مـن السينما الكورية تعود إلى البـحرين!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تعود الدورة الحادية عشرة لمهرجان الفيلم الكوري، بعنوان « ليالي السينما الكورية 2023» ، إلى جمهورها الحبيب في مملكة البحرين هذا العام بافتتاحه غداً الموافق 1 نوفمبر، مع الفيلم الموسيقي « الحياة جميلة ».
كما سيعرض هذا العام فيلم «Wonderful Nightmare» في اليوم الثاني 2 نوفمبر 2023 ، وهو فيلم كوميدي يصور قصة امرأة تموت بسبب « خطأ كتابي » تم ارتكابه في الجنة ثم تُجبر، ولمدة شهر حتى يتم حل الكارثة أن امرأة أخرى في حياة أب أعزب وطفليه .
وفي اليوم الثالث والأخير من المهرجان الذي يحظى بشعبية كبيرة، سيتم عرض فيلم الإثارة والتشويق «Confidential Assignment 2: International» والمتكون من بطولة هيون بين العضوة السابقة لفرقة البوب الكوري الشهيرة يون آه، ليأخذ الجمهور في رحلة ممتعة من الحركة والرومانسية والكوميديا . المهرجان السينمائي هو حدث سنوي تنظمه سفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، بالتعاون مع شركة البحرين للسينما ( سينيكو ) ، بهدف تنمية الذائقة السينمائية والفنية لدى محبي الثقافة الكورية في المملكة . بدأ مهرجان الأفلام في عام 2013 وعرض 37 فيلما كوريا حتى الآن . ستبدأ العروض طوال الأيام الثلاثة في تمام الساعة السابعة مساءً حيث يمكن لرواد السينما أن يبدأوا بالوصول في الساعة 6 مساءً، وسيتم منح التذاكر على أساس أسبقية الحضور .
سيقام مهرجان الأفلام المجاني في غرفة العرض رقم 13 ، في سينيكو 1 ، في سينيكو السيف بمجمع السيف . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حساب إنستغرام الخاص بالسفارة الكورية (@koreanembassy).
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