((ليالي الأفلام الكورية لعام 2023))..تشكـيـلـة رائـعـة مـن السينما الكورية تعود إلى البـحرين!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما سيعرض هذا العام فيلم «Wonderful Nightmare» في اليوم الثاني 2 نوفمبر 2023 ، وهو فيلم كوميدي يصور قصة امرأة تموت بسبب « خطأ كتابي » تم ارتكابه في الجنة ثم تُجبر، ولمدة شهر حتى يتم حل الكارثة أن امرأة أخرى في حياة أب أعزب وطفليه .

وفي اليوم الثالث والأخير من المهرجان الذي يحظى بشعبية كبيرة، سيتم عرض فيلم الإثارة والتشويق «Confidential Assignment 2: International» والمتكون من بطولة هيون بين العضوة السابقة لفرقة البوب الكوري الشهيرة يون آه، ليأخذ الجمهور في رحلة ممتعة من الحركة والرومانسية والكوميديا . المهرجان السينمائي هو حدث سنوي تنظمه سفارة جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين، بالتعاون مع شركة البحرين للسينما ( سينيكو ) ، بهدف تنمية الذائقة السينمائية والفنية لدى محبي الثقافة الكورية في المملكة . بدأ مهرجان الأفلام في عام 2013 وعرض 37 فيلما كوريا حتى الآن . ستبدأ العروض طوال الأيام الثلاثة في تمام الساعة السابعة مساءً حيث يمكن لرواد السينما أن يبدأوا بالوصول في الساعة 6 مساءً، وسيتم منح التذاكر على أساس أسبقية الحضور .

سيقام مهرجان الأفلام المجاني في غرفة العرض رقم 13 ، في سينيكو 1 ، في سينيكو السيف بمجمع السيف . لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حساب إنستغرام الخاص بالسفارة الكورية (@koreanembassy).