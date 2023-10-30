الدكتور أمين العوضي يوضح التغيرات في الجلدية أثناء علاج سرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يمكن أن تتسبب علاجات سرطان الثدي بما فيها العلاج الإشعاعي والكيميائي بعدة مشاكل جلدية،
ينبغي أن ينتبه المرضى وأسرهم
لأي علامة تظهر على الجلد
ويهتمون بشكل إضافي بحماية الجلد والشعر. في المقال التالي يشرح بالتفصيل الدكتور أمين العوضي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية بمجمع السلمانية الطبي الأعراض الجلدية التي تظهر أثناء العلاج وكيفية الوقاية في الفترة العلاجية.
وبدأ حديثه قائلا: من أهم الأعراض الجلدية التي تحدث أثناء العلاج الكيميائي وأكثرها شيوعا هو تساقط الشعر وهذا التأثير الجانبي يحدث مع أغلب أنواع العلاج الكيميائي ينتج عن موت بصيلات الشعر الناتج عن مفعول العلاج الكيميائي الذي يؤدي إلى موت كل الخلايا التي تتكاثر بسرعة.
ومن ضمن هذه الخلايا التي تنقسم وتتكاثر بسرعة خلايا بصيلات الشعر. هناك أيضا أعراض جانبية كثيرة يمكن أن تحدث خلال العلاج الكيميائي لكن بأعداد أقل مقارنة بتساقط الشعر، ومن ضمن هذه الأعراض التحسس من الشمس، ضعف وتكسر الأظافر، بروز حبوب شبيهة بحب الشباب في الوجه، تقرحات في الفم، تصبغات في الوجه وباقي الجلد، تصلبات في الجلد وغيرها من الأعراض.
بعض هذه الأعراض تكون فقط وقت العلاج وتتحسن بعد توقف العلاج، مثل تساقط الشعر وتقرحات الفم.
وبعضها يكون مؤشرا طيبا يشير إلى فعالية العلاج، مثل حبوب الوجه الشبيهة بحب الشباب، التي في العادة تحدث عندما يكون العلاج الكيميائي فعالا في علاج السرطان، وفي العادة تتحسن الحبوب بعد إكمال العلاج الكيميائي.
وهناك بعض الأعراض التي تستمر لوقت أكثر مثل تصبغات الوجه والجلد وتصلبات الجلد.
في أغلب الوقت لا يمكن تفادي الأعراض الجانبية التي تصاحب العلاج الكيميائي، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يمكن أن تقلل من نسبة حدوث بعض الأعراض، مثل تبريد فروة الرأس قبل وأثناء العلاج الكيميائي لتقليل حدوث تساقط الشعر، وتفادي التعرض للشمس لتقليل حدوث الأعراض الجانبية الأخرى مثل حروق الشمس وتصبغات الوجه.
التشخيص في أغلب الوقت يكون عن طريق الفحص السريري، ونادرا ما يستدعي فحوصات دم أو أي فحوصات أخرى.
العناية بالبشرة والعلاج
عادة لا توجد مضاعفات من عدم علاج الأعراض الجانبية، لأنها في أغلب الأوقات تتحسن بنفسها مع الوقت، لكن يفضل علاج بعض هذه الأعراض لأن العلاج يمكن أن يسرع تحسنها.
طرق العلاج تعتمد على أي الأعراض التي تحدث، وكل حالة لها علاج مختلف.
عناية البشرة في وقت العلاج الكيميائي لا تختلف كثيرا عن العناية بالجلد بشكل عام، ويشمل ذلك الترطيب الدائم للجلد، تفادي الشمس وخصوصا في وقت ذروتها، العناية بالفم، وتبريد فروة الرأس قبل وخلال جلسة العلاج الكيميائي وإن أمكن أيضا بعد الجلسة.
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