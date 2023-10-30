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الدكتور أمين العوضي يوضح التغيرات في الجلدية أثناء علاج سرطان الثدي

10/30/2023 7:10:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬علاجات‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬العلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والكيميائي‭ ‬بعدة‭ ‬مشاكل‭ ‬جلدية،‮
‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينتبه‭ ‬المرضى‭ ‬وأسرهم‭
‬لأي‭ ‬علامة‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الجلد‭
‬ويهتمون‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬بحماية‭ ‬الجلد‭ ‬والشعر‭. ‬في‭ ‬المقال‭ ‬التالي‭ ‬يشرح‭ ‬بالتفصيل‭ ‬الدكتور‭ ‬أمين‭ ‬العوضي‭ ‬استشاري‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬والتناسلية‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬الأعراض‭ ‬الجلدية‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬أثناء‭ ‬العلاج‭ ‬وكيفية‭ ‬الوقاية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬العلاجية‭.‬

وبدأ‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأعراض‭ ‬الجلدية‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬أثناء‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬وأكثرها‭ ‬شيوعا‭ ‬هو‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬وهذا‭ ‬التأثير‭ ‬الجانبي‭ ‬يحدث‭ ‬مع‭ ‬أغلب‭ ‬أنواع‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬موت‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭ ‬الناتج‭ ‬عن‭ ‬مفعول‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬موت‭ ‬كل‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬تتكاثر‭ ‬بسرعة‭.‬

ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الخلايا‭ ‬التي‭ ‬تنقسم‭ ‬وتتكاثر‭ ‬بسرعة‭ ‬خلايا‭ ‬بصيلات‭ ‬الشعر‭. ‬هناك‭ ‬أيضا‭ ‬أعراض‭ ‬جانبية‭ ‬كثيرة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لكن‭ ‬بأعداد‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بتساقط‭ ‬الشعر،‭ ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬التحسس‭ ‬من‭ ‬الشمس،‭ ‬ضعف‭ ‬وتكسر‭ ‬الأظافر،‭ ‬بروز‭ ‬حبوب‭ ‬شبيهة‭ ‬بحب‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الوجه،‭ ‬تقرحات‭ ‬في‭ ‬الفم،‭ ‬تصبغات‭ ‬في‭ ‬الوجه‭ ‬وباقي‭ ‬الجلد،‭ ‬تصلبات‭ ‬في‭ ‬الجلد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭.‬

بعض‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬تكون‭ ‬فقط‭ ‬وقت‭ ‬العلاج‭ ‬وتتحسن‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬العلاج،‭ ‬مثل‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر‭ ‬وتقرحات‭ ‬الفم‭. ‬

وبعضها‭ ‬يكون‭ ‬مؤشرا‭ ‬طيبا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬فعالية‭ ‬العلاج،‭ ‬مثل‭ ‬حبوب‭ ‬الوجه‭ ‬الشبيهة‭ ‬بحب‭ ‬الشباب،‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬العادة‭ ‬تحدث‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬السرطان،‭ ‬وفي‭ ‬العادة‭ ‬تتحسن‭ ‬الحبوب‭ ‬بعد‭ ‬إكمال‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭.‬

وهناك‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬لوقت‭ ‬أكثر‭ ‬مثل‭ ‬تصبغات‭ ‬الوجه‭ ‬والجلد‭ ‬وتصلبات‭ ‬الجلد‭.‬

في‭ ‬أغلب‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تفادي‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬التي‭ ‬تصاحب‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الإرشادات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬حدوث‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض،‭ ‬مثل‭ ‬تبريد‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لتقليل‭ ‬حدوث‭ ‬تساقط‭ ‬الشعر،‭ ‬وتفادي‭ ‬التعرض‭ ‬للشمس‭ ‬لتقليل‭ ‬حدوث‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬حروق‭ ‬الشمس‭ ‬وتصبغات‭ ‬الوجه‭.‬

التشخيص‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الوقت‭ ‬يكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الفحص‭ ‬السريري،‭ ‬ونادرا‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬فحوصات‭ ‬دم‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬فحوصات‭ ‬أخرى‭.‬

العناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬والعلاج‭ ‬

عادة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مضاعفات‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬علاج‭ ‬الأعراض‭ ‬الجانبية،‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأوقات‭ ‬تتحسن‭ ‬بنفسها‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬لكن‭ ‬يفضل‭ ‬علاج‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬لأن‭ ‬العلاج‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسرع‭ ‬تحسنها‭.‬

‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تحدث،‭ ‬وكل‭ ‬حالة‭ ‬لها‭ ‬علاج‭ ‬مختلف‭.‬

عناية‭ ‬البشرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬لا‭ ‬تختلف‭ ‬كثيرا‭ ‬عن‭ ‬العناية‭ ‬بالجلد‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الترطيب‭ ‬الدائم‭ ‬للجلد،‭ ‬تفادي‭ ‬الشمس‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ذروتها،‭ ‬العناية‭ ‬بالفم،‭ ‬وتبريد‭ ‬فروة‭ ‬الرأس‭ ‬قبل‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭ ‬وإن‭ ‬أمكن‭ ‬أيضا‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭.‬

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