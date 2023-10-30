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دور العلاج الطبيعي لمرضى سرطان الثدي الدكتورة دانة محمد: نعمل على تحسين نوعية حياة المرضى أثناء العلاج وبعده

10/30/2023 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مع‭ ‬مرور‭ ‬السنين،‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬العلاجات‭ ‬الطبية‭ ‬والمهن‭ ‬الصحية،‭ ‬أصبحت‭ ‬مهنة‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحركة‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والتمارين‭ ‬العلاجية،‭ ‬ليعود‭ ‬الفرد‭ ‬إلى‭ ‬حياته‭ ‬الطبيعية‭ ‬بعد‭ ‬التعرض‭
‬للإصابات‭ ‬وبعض‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬والعمليات‭ ‬الطارئة‭ ‬أو‭ ‬المخططة‭. ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬تجيب‭ ‬الدكتورة‭ ‬دانة‭ ‬محمد‭ ‬استشاري‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬لأمراض‭ ‬المفاصل‭ ‬وتأهيل‭ ‬الحوض‭ ‬وصحة‭ ‬المرأة‭ ‬وعضو‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬لأمراض‭ ‬الحوض‭ ‬والنساء‭ ‬والولادة‭ ‬البريطانية،‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬المصابين‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

* ما‭ ‬دور‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي؟

‭- ‬لقد‭ ‬تطور‭ ‬الطب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬ودقة‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭
‬أورام‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬وإطالة‭ ‬أعمارهن،‭ ‬ولكن‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬وعلاجات‭ ‬السرطان‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬بعض‭ ‬المضاعفات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬حياة‭ ‬النساء‭ ‬ولذلك‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬ممارسة‭ ‬الحياة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬مثل‭ ‬الأمومة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

ويأتي‭ ‬دور‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬بعد‭ ‬التشخيص‭ ‬والجراحة‭ ‬لاستئصال‭ ‬الغدد‭ ‬السرطانية‭ ‬والعلاجات‭ ‬المكملة‭.‬

عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬الأنسجة‭ ‬المجاورة‭ ‬للسرطان‭ - ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الأوعية‭ ‬الليمفاوية،‭ ‬العضلات‭ ‬والأعصاب‭ ‬أو‭ ‬أنسجة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بالسرطان‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬استئصالها،‭ ‬وتختلف‭ ‬هذه‭ ‬التأثيرات‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬حسب‭ ‬درجة‭ ‬المرض‭ ‬ونوع‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭.‬

ولكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬ألما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الثدي‭ ‬وجدار‭ ‬الصدر‭ ‬والكتف‭ ‬ومنطقة‭ ‬الإبط‭. ‬وقد‭ ‬يعاني‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬الحركة‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الآلام‭ ‬واحتباس‭ ‬السوائل،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬واستخدام‭ ‬اليد‭ ‬والكتف،‭ ‬والمشي،‭ ‬ويعوقه‭ ‬عن‭
‬ممارسة‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية‭ ‬البسيطة‭ ‬الحيوية‭ ‬مثل‭ ‬العناية‭ ‬الشخصية‭ ‬والسياقة‭ ‬والعمل‭.‬

من‭ ‬دور‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬كذلك‭ ‬العناية‭ ‬بأي‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مشاكل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬وعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الطبيعية‭ ‬لممارسة‭ ‬أنشطة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الإنسان،‭ ‬مثلاً‭ ‬الشعور‭ ‬باليأس‭ ‬أو‭ ‬الغضب‭ ‬أو‭ ‬الاحباط‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الاعتناء‭ ‬بالنفس‭ ‬باستقلالية‭ (‬مثلاً‭ ‬الاستحمام‭ ‬والعناية‭ ‬بالشعر‭).‬

ومن‭ ‬دور‭ ‬اختصاصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬وأهداف‭ ‬المريض‭ ‬أو‭ ‬التحويل‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬لمعاينة‭ ‬المتخصصين‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭.‬

* كيف‭ ‬يعاين‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬مريض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي؟

‭- ‬أولاً‭ ‬على‭ ‬الأخصائي‭ ‬مناقشة‭ ‬المريض‭ ‬وتدوين‭ ‬جميع‭ ‬تفاصيل‭ ‬تاريخه‭ ‬الطبي‭ ‬وتوضيح‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المريض‭ ‬حالياً‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬معاينة‭ ‬نسبة‭ ‬الألم،‭ ‬ومشاكل‭ ‬في‭ ‬الحركة،‭ ‬جودة‭ ‬النوم،‭ ‬والتغذية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وأي‭ ‬ضغوط‭ ‬نفسية،‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والهوايات‭.‬

ومن‭ ‬ثم‭ ‬الفحص‭ ‬السريري؛‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬فحص‭ ‬منطقة‭ ‬الجراحة‭ ‬والندب‭ ‬وأي‭ ‬تقلصات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وعلينا‭ ‬معاينة‭ ‬المنطقة‭ ‬لأي‭ ‬ظواهر‭ ‬للالتهابات،‭ ‬احتباس‭ ‬السوائل‭ ‬أو‭ ‬الوذمة‭ ‬اللمفية‭.‬

ومنها‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬المفاصل‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية،‭ ‬وفي‭ ‬الغالب‭ ‬يكون‭ ‬مفصل‭ ‬الكتف‭ ‬والرقبة‭ ‬والكوع،‭ ‬وفحص‭ ‬نسبة‭ ‬الألم‭ ‬والمد‭ ‬الحركي‭ ‬وقوة‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭. ‬وأيضاً‭ ‬يتم‭ ‬فحص‭ ‬حركات‭ ‬طبيعية‭ ‬مثل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الشعر‭ ‬أو‭ ‬الأسنان‭ ‬وارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬لتقييم‭ ‬الصعوبات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المريض‭.‬

* ما‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي؟

‭- ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬خطة‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬حسب‭ ‬نوع‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬مع‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬علاج‭ ‬مساعد‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‭ (‬كيميائي‭ ‬أو‭ ‬إشعاعي‭) ‬وحسب‭ ‬الأعراض‭ ‬الموجودة‭ ‬وبالاتفاق‭ ‬بين‭
‬المريض‭ ‬والأخصائي‭ ‬معاً،‭ ‬وعلى‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬موجهة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬المريض‭. ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬وجود‭ ‬علاج‭ ‬كيميائي‭ ‬أو‭ ‬إشعاعي‭ ‬مساعد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تطور‭ ‬المريض‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬لذلك‭ ‬علينا‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬علاج‭ ‬واقعية‭.‬

من‭ ‬أساسيات‭ ‬العلاج‭ ‬تخفيف‭ ‬نسبة‭ ‬الألم‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العلاج‭ ‬اليدوي‭ ‬أو‭ ‬تمارين‭ ‬المقاومة‭ ‬والإطالة‭. ‬وكذلك‭ ‬تخفيف‭ ‬نسبة‭ ‬احتباس‭ ‬السوائل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬العلاج‭ ‬اليدوي‭ ‬للوذمة‭ ‬اللمفاوية‭ ‬أو‭ ‬التحويل‭ ‬إلى‭ ‬اختصاصي‭ ‬القطع‭ ‬المساعدة‭ ‬الضاغطة‭ ‬للأوعية‭ ‬اللمفاوية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المريض‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭.‬

وبعدها‭ ‬يتم‭ ‬علاج‭ ‬أي‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المد‭ ‬الحركي‭ ‬المفصلي،‭ ‬وتقوية‭ ‬العضلات‭ ‬إذا‭ ‬ظهرت‭ ‬عليها‭ ‬أعراض‭ ‬الترهل‭ ‬والضعف‭.‬

‭ ‬يتم‭ ‬علاج‭ ‬المريض‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬أهدافه،‭ ‬مثلا‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬ذكر‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المد‭ ‬الحركي‭ ‬وضعف‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬وجدار‭ ‬الصدر‭ ‬المسبب‭ ‬لمشاكل‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬بالنفس‭ ‬باستقلالية‭ ‬مثل‭ ‬الغسيل‭ ‬والعناية‭ ‬بالشعر‭ ‬وارتداء‭ ‬الملابس،‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

من‭ ‬المهم‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عمر‭ ‬المريض‭ ‬وأي‭ ‬أهداف‭ ‬شخصية‭ ‬يطمح‭ ‬لها‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭ ‬أثناء‭ ‬العلاج‭ ‬وبعده‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬الخاصة‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬حياته‭ ‬واستقراره‭ ‬النفسي‭.‬

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