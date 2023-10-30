روزه: أولمو سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لايبزج (ألمانيا) - (د ب أ): أعلن ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم أمس الاثنين أن لاعب خط الوسط داني أولمو سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام بسبب إصابة في الكتف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لمواجهة فولفسبورج اليوم
الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا التي فاز بها العامين الأخيرين.
وكان لايبزج قد أعلن الأحد أن الإسباني الدولي أولمو سيغيب «لعدة أسابيع»، لكن روزه قال في تصريحاته للصحفيين امس الاثنين إن اللاعب لن يعود قبل الأجازة الشتوية المقبلة.
وقال روزه بشأن الجولة الأخيرة من البوندسليجا في العام الجاري، التي تقام مبارياتها يومي 19 و20 ديسمبر: «علينا الآن أن نواصل اللعب بدونه حتى قبل وقت قصير من الكريسماس».
وأضاف روزه إلى أن المزيد من الفحوص ستحدد ما إذا كان أولمو بحاجة إلى عملية جراحية أم لا.
وتعرض أولمو لخلع في الكتف خلال المباراة التي انتهت بالفوز على كولون 6 / صفر السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.
وشارك أولمو في الدقيقة 63 من المباراة لكنه اضطر للخروج بعدها بسبع دقائق فقط إثر تدخل قوي من لوكا كيليان لاعب كولون.
وعاد أولمو إلى الفريق مؤخرا بعد فترة غياب لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة.
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