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روزه: أولمو سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام

10/30/2023 7:10:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لايبزج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬داني‭ ‬أولمو‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬لمواجهة‭ ‬فولفسبورج‭ ‬اليوم‭
‬الثلاثاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬العامين‭ ‬الأخيرين‭.‬

وكان‭ ‬لايبزج‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الإسباني‭ ‬الدولي‭ ‬أولمو‭ ‬سيغيب‭ ‬‮«‬لعدة‭ ‬أسابيع‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬روزه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬للصحفيين‭ ‬امس‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬اللاعب‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬قبل‭ ‬الأجازة‭ ‬الشتوية‭ ‬المقبلة‭.‬

وقال‭ ‬روزه‭ ‬بشأن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬البوندسليجا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬مبارياتها‭ ‬يومي‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬ديسمبر‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬اللعب‭ ‬بدونه‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬الكريسماس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬روزه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفحوص‭ ‬ستحدد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أولمو‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وتعرض‭ ‬أولمو‭ ‬لخلع‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬كولون‭ ‬6‭ / ‬صفر‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭.‬

وشارك‭ ‬أولمو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬لكنه‭ ‬اضطر‭ ‬للخروج‭ ‬بعدها‭ ‬بسبع‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬إثر‭ ‬تدخل‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬لوكا‭ ‬كيليان‭ ‬لاعب‭ ‬كولون‭.‬

وعاد‭ ‬أولمو‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬غياب‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

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