فانت شيب مدربا مؤقتا لأياكس أمستردام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬أياكس‭ ‬الاكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي‭ ‬وبطل‭ ‬أوروبا‭ ‬4‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬عقد‭ ‬المدرب‭ ‬يمتد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتولى‭ ‬منصبا‭ ‬اداريا‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬

ولعب‭ ‬فانت‭ ‬شيب‭ ‬مع‭ ‬أياكس‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬ويتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تدريبية‭ ‬سابقة،‭ ‬بينها‭ ‬اشرافه‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬اليونان‭. ‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬51‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‭ ‬وأتطلع‭ ‬حقاً‭ ‬للبدء‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لديّ‭ ‬شعور‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬أجريتها‭ ‬مع‭ ‬الجميع‭. ‬يحتاج‭ ‬أياكس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬رياضي‭ ‬إيجابي‭ ‬وأنا‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

ويُعاني‭ ‬أياكس‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬كارثية‭ ‬للموسم،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬المدوي‭ ‬امام‭ ‬أيندهوفن‭ ‬2‭-‬5‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع،‭ ‬كما‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬مجموعته‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

وكان‭ ‬أياكس‭ ‬قد‭ ‬أقال‭ ‬ماوريس‭ ‬ستاين‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭.

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ووصف‭ ‬يان‭ ‬فان‭ ‬هالست،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لأياكس،‭ ‬فانت‭ ‬شيب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنا،‭ ‬فهو‭ ‬الشخص‭ ‬المناسب‭ ‬لإضفاء‭ ‬طابع‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬أدائنا‮»‬‭. ‬