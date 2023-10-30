فانت شيب مدربا مؤقتا لأياكس أمستردام

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- Akhbar Al Khaleej) لاهاي - (أ ف ب): عيّن العملاق الهولندي أياكس امستردام الذي يتذيل دوري الدرجة الأولى في بلاده للمرة الاولى في تاريخه المجيد، لاعبه السابق جون فانت شيب مدربا مؤقتا كما أعلن أمس الاثنين.
وقال أياكس الاكثر تتويجا في الدوري الهولندي وبطل أوروبا 4 مرات، في بيان إن عقد المدرب يمتد حتى 30 يونيو 2024 قبل ان يتولى منصبا اداريا في النادي بعد ذلك.
ولعب فانت شيب مع أياكس لأكثر من 10 سنوات ويتمتع بخبرة تدريبية سابقة، بينها اشرافه على تدريب منتخب اليونان.
وقال اللاعب البالغ من العمر 51 عاماً في بيان «أنا سعيد بهذا الأمر وأتطلع حقاً للبدء في النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي».
وأضاف «لديّ شعور جيد من المحادثات التي أجريتها مع الجميع. يحتاج أياكس للعودة إلى مسار رياضي إيجابي وأنا حريص على العمل لتحقيق ذلك».
ويُعاني أياكس من بداية كارثية للموسم، حيث حصل على خمس نقاط فقط من ثماني مباريات، ما جعله يحتل المركز الأخير في سابقة له في الدوري الهولندي وذلك بعد سقوطه المدوي امام أيندهوفن 2-5 نهاية الاسبوع، كما يحتل المركز الاخير في مجموعته في دوري أبطال أوروبا.
وكان أياكس قد أقال ماوريس ستاين في وقت سابق من هذا الشهر بعد سلسلة من النتائج السيئة.
ووصف يان فان هالست، الرئيس التنفيذي لأياكس، فانت شيب بأنه «بشأن ما يتعلق بنا، فهو الشخص المناسب لإضفاء طابع إيجابي على أدائنا».
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