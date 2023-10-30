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بايرن يهدف إلى إبقاء موسيالا ويجدد لنوير

10/30/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): - ‬قال‭ ‬يان‭-‬كريستيان‭ ‬دريسن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إنه‭ ‬يود‭ ‬ربط‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا‭ ‬بالنادي‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭.‬

ويعد‭ ‬الألماني‭ ‬الدولي‭ ‬موسيالا‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬ويستمر‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026‭ ‬لكنه‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أندية‭ ‬القمة‭ ‬خارج‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬دريسن‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬بايريشر‭ ‬راندفانك‮»‬‭ ‬الإذاعية‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يود‭ ‬بشدة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يربط‭ ‬موسيالا‭ ‬بالنادي‭ ‬البافاري‭ ‬طوال‭ ‬مسيرته‭.‬

وأضاف‭ ‬دريسن‭ : ‬‮«‬جمال‭ ‬لاعب‭ ‬رائع‭ ‬بالفعل‭ ‬اليوم‭. ‬لديه‭ ‬قدرات‭ ‬مذهلة‭ ‬وكذلك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬لمواصلة‭ ‬التطور،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬أن‭ ‬نبقيه‭ ‬معنا‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬دريسن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أبدى‭ ‬هربرت‭ ‬هاينر‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬بايرن،‭ ‬رأيا‭ ‬مشابها‭.‬

وقال‭ ‬هاينر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬أبيندتسايتونج‮»‬‭: ‬‮«‬لديه‭ ‬عقد‭ ‬معنا‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬ويعرف‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬بايرن،‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الأبواب‭ ‬مفتوحة‭ ‬أمامه‭ ‬هنا‭. ‬أود‭ ‬استمراره‭ ‬معنا‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬ممكنة‭. ‬لكن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬ليس‭ ‬متعجلا‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬دريسن‭ ‬ترحيبا‭ ‬بعودة‭ ‬نجم‭ ‬حراسة‭ ‬المرمى‭ ‬مانويل‭ ‬نوير‭ ‬37‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬أخيرا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضه‭ ‬لكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويستمر‭ ‬عقد‭ ‬نوير‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري،‭ ‬وقال‭ ‬دريسن‭ ‬إن‭ ‬النادي‭ ‬يهدف‭ ‬لتجديد‭ ‬عقد‭ ‬الحارس‭ ‬مثلما‭ ‬حدث‭ ‬مع‭ ‬لاعبين‭ ‬بارزين‭ ‬أخرين‭ ‬بالفريق‭.‬

وأضاف‭ ‬دريسن‭: ‬‮«‬لعب‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬الآن‭ (‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭). ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬منحه‭ ‬فرص‭ ‬المشاركة‭. ‬وبعدها‭ ‬سنجلس‭ (‬للتفاوض‭) ‬عندما‭ ‬يحين‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬


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