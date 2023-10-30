بايرن يهدف إلى إبقاء موسيالا ويجدد لنوير

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- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): - قال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إنه يود ربط لاعب خط الوسط جمال موسيالا بالنادي مدى الحياة، ويرغب في تجديد عقد حارس المرمى مانويل نوير.
ويعد الألماني الدولي موسيالا 20 عاما واحدا من أبرز المواهب في ألمانيا، ويستمر عقده مع بايرن ميونخ حتى عام 2026 لكنه حاز على اهتمام عدد من أندية القمة خارج ألمانيا.
وقال دريسن في تصريحات لمحطة «بايريشر راندفانك» الإذاعية الأحد إنه «يود بشدة» أن يربط موسيالا بالنادي البافاري طوال مسيرته.
وأضاف دريسن : «جمال لاعب رائع بالفعل اليوم. لديه قدرات مذهلة وكذلك المزيد من الإمكانيات لمواصلة التطور، من الأفضل أن نبقيه معنا لأطول فترة ممكنة».
وجاءت تصريحات دريسن بعد أن أبدى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن، رأيا مشابها.
وقال هاينر في تصريحات لصحيفة «أبيندتسايتونج»: «لديه عقد معنا حتى عام 2026، ويعرف وضعه في بايرن، يعرف أن كل الأبواب مفتوحة أمامه هنا. أود استمراره معنا لأطول فترة ممكنة. لكن أيا من الطرفين ليس متعجلا».
وأبدى دريسن ترحيبا بعودة نجم حراسة المرمى مانويل نوير 37 عاما إلى الملاعب أخيرا بعد غياب لفترة طويلة بسبب تعرضه لكسر في الساق في ديسمبر الماضي.
ويستمر عقد نوير حتى نهاية الموسم الجاري، وقال دريسن إن النادي يهدف لتجديد عقد الحارس مثلما حدث مع لاعبين بارزين أخرين بالفريق.
وأضاف دريسن: «لعب مباراة واحدة الآن (بعد العودة من الإصابة). أعتقد أنه ينبغي علينا منحه فرص المشاركة. وبعدها سنجلس (للتفاوض) عندما يحين الوقت المناسب».
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