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الذهبية الثامنة

10/30/2023 7:10:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬توج‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب،‭ ‬الجائزة‭ ‬الفردية‭ ‬الأكثر‭ ‬شهرة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تمنحها‭ ‬سنوياً‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬فوتبول‮»‬‭ ‬الفرنسية،‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الأسطورية‭ ‬مبتعداً‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬أكثر‭ ‬الفائزين‭ ‬بها‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاثة‭ ‬ألقاب‭ ‬عن‭ ‬غريمه‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬غائباً‭ ‬أصلاً‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬المرشحين‭ ‬الثلاثين‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬ميسي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬بالمركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

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