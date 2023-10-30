الذهبية الثامنة

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬ميسي‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬بالمركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬بعد‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الى‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

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