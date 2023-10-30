سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في العاصمة والمحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفذت هيئة تنظيم سوق العمل حملتين تفتيشيتين في محافظتي العاصمة والمحرق، شملت عددًا من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة، وقد أسفرت عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، وضبط عدد من العمال المخالفين للأنظمة والقوانين، منوّهة بأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة في محافظة العاصمة بالشراكة مع إدارة تنفيذ الأحكام. فيما تم تنفيذ الحملة الثانية بمحافظة المحرق بالشراكة مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة.
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