سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في العاصمة والمحرق

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.