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سوق العمل تنفذ حملتين تفتيشيتين في العاصمة والمحرق

10/30/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نفذت‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬حملتين‭ ‬تفتيشيتين‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬العاصمة‭ ‬والمحرق،‭ ‬شملت‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المحال‭ ‬التجارية‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬وأماكن‭ ‬تجمع‭ ‬العمالة،‭ ‬وقد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬رصد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بأحكام‭ ‬قانون‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الإقامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬المخالفين‭ ‬للأنظمة‭ ‬والقوانين،‭ ‬منوّهة‭ ‬بأنه‭ ‬تمّ‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بشأنها‭.‬

وأشارت‭ ‬الهيئة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذها‭ ‬حملة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭. ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحملة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ومديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭.‬

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