تأييد السجن 4 سنوات لموظف غسل 650 ألف دينار مستغلا صلاحيات وظيفته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬الفساد‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬أسفرت‭ ‬عنه‭ ‬تحرياتها‭ ‬بشأن‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬لاكتشافها‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬والتجاوزات‭ ‬أثناء‭ ‬مباشرته‭ ‬أعمال‭ ‬وظيفته‭.‬

باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬بسؤال‭ ‬مجري‭ ‬التحريات‭ ‬ومسؤولي‭ ‬الشركة‭ ‬وفحص‭ ‬مستندات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومناقشة‭ ‬مسؤولي‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬الشركة،‭ ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬استغل‭ ‬وظيفته‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬سرية‭ ‬متعلقة‭ ‬بعجز‭ ‬المخازن‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬الصيانة‭ ‬واستغل‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬لمصلحته‭ ‬بأن‭ ‬أنشأ‭ ‬شركة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لغرض‭ ‬توريد‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬ثم‭ ‬وجه‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬عمله‭ ‬بشراء‭ ‬تلك‭ ‬الاحتياجات‭ ‬وتوريدها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركته‭ ‬حصرياً‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قام‭ ‬هو‭ ‬باعتماد‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬المقدمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للقواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬المقررة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬التحليل‭ ‬المالي‭ ‬المُعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬بنفسه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شركته‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬السالفة‭ ‬البيان،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬أربعمائة‭ ‬وخمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬ألفا‭ ‬ومائة‭ ‬وتسعة‭ ‬وعشرين‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ومائتين‭ ‬واثنين‭ ‬وتسعين‭ ‬فلسا‭ ‬بأن‭ ‬أجرى‭ ‬عليها‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التحويل‭ ‬والسحب‭ ‬والإيداع‭ ‬والشراء‭ ‬بغرض‭ ‬إخفاء‭ ‬طبيعتها‭ ‬ومصدرها،‭ ‬وبناء‭ ‬عليه،‭ ‬تم‭ ‬تجميد‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬ممتلكاته‭ ‬واستجوابه‭ ‬ومواجهته‭ ‬بالأدلة‭ ‬القولية‭ ‬والفنية‭ ‬القائمة‭ ‬ضده‭.‬