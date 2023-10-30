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السجن 15 سنة بدلا من المؤبد لقاتل شقيقه في مدينة عيسى

10/30/2023 7:10:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «الاستئناف» أيدت الإدانة وعدلت العقوبة بحسب تقديرها..

عدلت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬أمس‭ ‬عقوبة‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬أدين‭ ‬بقتل‭ ‬شقيقه،‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬المؤبد‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تقديرها‭ ‬للعقوبة‭ ‬ونظرا‭ ‬لظروف‭ ‬الدعوى‭ ‬فإنها‭ ‬تنزل‭ ‬بالعقوبة‭ ‬المقررة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬وكان‭ ‬وكيلا‭ ‬المتهم‭ ‬المحامي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمحامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬غنيم‭ ‬تمسكا‭ ‬بكون‭ ‬موكلهما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬مهاجمته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بسكين‭ ‬وان‭ ‬الأخير‭ ‬كان‭ ‬يفتعل‭ ‬المشاكل‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬قبل‭ ‬الحادثة‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬أيدت‭ ‬الإدانة‭ ‬وعدلت‭ ‬العقوبة‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرها‭.‬

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬ببلاغ‭ ‬لمركز‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬يقر‭ ‬بوقوع‭ ‬خلاف‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬وضربه‭ ‬بواسطة‭ ‬سيف‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬قوة‭ ‬امنية‭ ‬لمكان‭ ‬الواقعة‭ ‬وشوهد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬متوفيا‭ ‬فقام‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬بسؤال‭ ‬المتهم‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬وقرر‭ ‬له‭ ‬أنه‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬مالي‭ ‬بينهما‭ ‬وحصلت‭ ‬بينهما‭ ‬مشادة‭ ‬بداخل‭ ‬المنزل‭ ‬وعندما‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬قام‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬بمحاولة‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬بسكين‭ ‬وقام‭ ‬هو‭ ‬بدوره‭ ‬بإخراج‭ ‬سيف‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬وضربه‭ ‬به‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬وبإجراء‭ ‬التحريات‭ ‬تبين‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬مالية‭ ‬بين‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والمتهم‭.‬

واستمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬لشهادة‭ ‬والدة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والمتهم،‭ ‬وأقرت‭ ‬بوجود‭ ‬خلافات‭ ‬بينهما‭ ‬وصلت‭ ‬لتهديد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬للمتهم‭ ‬بضربه‭ ‬وقالت‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬أثناء‭ ‬أدائها‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬سمعت‭ ‬صوت‭ ‬صراخ‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬فناء‭ ‬المنزل‭ ‬على‭ ‬اثر‭ ‬المشادة‭ ‬بين‭ ‬أبنائها‭ ‬وطلبت‭ ‬منهما‭ ‬الدخول‭ ‬للمنزل‭ ‬وكان‭ ‬حينها‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يريد‭ ‬الاستحمام‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬قامت‭ ‬بالدخول‭ ‬لإكمال‭ ‬الصلاة‭ ‬وأثناء‭ ‬ذلك‭ ‬سمعت‭ ‬صوت‭ ‬ضرب‭ ‬مجددا‭ ‬وكان‭ ‬المتهم‭ ‬خارج‭ ‬المنزل‭ ‬ولم‭ ‬تشاهده‭ ‬واخبرها‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬الدخول‭ ‬للمنزل‭ ‬فسألته‭ ‬عن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬فأخبرها‭ ‬انه‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬فطلبت‭ ‬منه‭ ‬اخذه‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬فقرر‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬وهي‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭. ‬

وأضافت‭ ‬الأم‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ (‬المهندس‭) ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعيلها‭ ‬وبارا‭ ‬بها‭ ‬وبشقيقته‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬المشاكل‭ ‬بل‭ ‬أنه‭ ‬متعاون‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬حتى‭ ‬بوالده‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬الضحية‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يسبب‭ ‬لهم‭ ‬المشاكل‭ ‬نظرا‭ ‬لتعاطيه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬ودائما‭ ‬التعدي‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬الاسرة‭ ‬بسبب‭ ‬طلبه‭ ‬المستمر‭ ‬للأموال،‭ ‬كاشفة‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬خروج‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬بعد‭ ‬قضاء‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المخدرات‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬وافتعل‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬القتل‭ ‬وقادت‭ ‬ابنها‭ ‬الآخر‭ ‬للمحاكمة،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬شقيقة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬والمتهم‭ ‬أيضا‭ ‬بنفس‭ ‬الأقوال،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬جيران‭ ‬منزل‭ ‬الحادث‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬علاقة‭ ‬المتهم‭ ‬بالجميع‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يوما‭ ‬مصدرا‭ ‬للمشاكل‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬معروفا‭ ‬عنه‭ ‬تعاطيه‭ ‬للمواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وافتعاله‭ ‬للمشاكل‭ ‬داخل‭ ‬البيت‭.‬

وعاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أنه‭ ‬نظرا‭ ‬لظروف‭ ‬الدعوى‭ ‬وتنازل‭ ‬عائلة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ (‬الأم‭ ‬والشقيقة‭) ‬عن‭ ‬حقهم‭ ‬الخاص،‭ ‬وأخذا‭ ‬بأقوال‭ ‬والدة‭ ‬المتهم‭ ‬وشقيقته‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬العائل‭ ‬الوحيد‭ ‬لهما‭ ‬ويقوم‭ ‬برعاية‭ ‬والدته‭ ‬وبارا‭ ‬بها‭ ‬وأنه‭ ‬حسن‭ ‬السير‭ ‬والسلوك‭ ‬بشهادة‭ ‬كافة‭ ‬الشهود‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمت‭ ‬بمعاقبته‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭.‬

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