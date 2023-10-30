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المدير العام لمنظمة الصحة يطلق نداء شخصياً لوقف النار بين حماس وإسرائيل

10/30/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ الوكالات‭: ‬أطلق‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬جيبرييسوس‭ ‬أمس‭ ‬نداء‭ ‬شخصياً‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬سوى‭ ‬الخراب‭ ‬والرعب‭ ‬والدمار‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬تيدروس‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬متواضع‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والسلام‭... ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬طفلاً‭ ‬محاصراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب،‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬من‭ ‬كثب‭ ‬رائحتها‭ ‬وأصواتها‭ ‬ومشاهدها‮»‬‭. ‬

والمدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬متحدر‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬تيجراي‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬نزاعات‭ ‬دامية‭ ‬خلال‭ ‬عقودٍ‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وهو‭ ‬المسؤول‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬خبِر‭ ‬الحرب‭ ‬شخصياً‭ ‬خلال‭ ‬طفولته‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وكتب‭ ‬‮«‬أتعاطف‭ ‬بشدة‭ ‬مع‭ ‬العالقين‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬النزاع،‭ ‬وأشعر‭ ‬بألمهم‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ألمي‮»‬‭.

وفقد‭ ‬تيدروس‭ ‬شقيقاً‭ ‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭.

وخلال‭ ‬الحرب‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬وسلطات‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬تيجراي،‭ ‬فقد‭ ‬تيدروس‭ ‬عمه‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬لعدم‭ ‬تلقيه‭ ‬أخبارا‭ ‬عن‭ ‬عائلته‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬واستمرت‭ ‬سنتين‭.

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحرب‭ ‬لا‭ ‬تجلب‭ ‬إلا‭ ‬الخراب‭ ‬والرعب‭ ‬والدمار‭. ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحرجة،‭ ‬دعونا‭ ‬نتغلب‭ ‬على‭ ‬الانقسامات‭ ‬ونسلك‭ ‬طريق‭ ‬السلام‭. ‬إن‭ ‬إظهار‭ ‬الشجاعة‭ ‬بشكل‭ ‬حقيقي‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬السلام‭. ‬أدعو‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬الاتحاد‭ ‬وقيادة‭ ‬العالم‭ ‬نحو‭ ‬السلام‭. ‬اختاروا‭ ‬السلام‮»‬‭.

وأمس‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرون‭ ‬للحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وشنت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬ويشن‭ ‬الاحتلال‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬قصفا‭ ‬مدمرا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬

استشهد‭ ‬خلاله‭ ‬8603‭ ‬معظمهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭.‬

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