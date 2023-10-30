المدير العام لمنظمة الصحة يطلق نداء شخصياً لوقف النار بين حماس وإسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جنيف
– الوكالات: أطلق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أمس نداء شخصياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرا أن الحرب «لا تجلب سوى الخراب والرعب والدمار».
وكتب تيدروس على موقع «اكس» «نداء متواضع لوقف إطلاق النار والسلام... عندما كنت طفلاً محاصراً في ظل الحرب، كنت أعرف من كثب رائحتها وأصواتها ومشاهدها».
والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية متحدر من منطقة تيجراي في إثيوبيا التي شهدت نزاعات دامية خلال عقودٍ وصولا إلى الأشهر الأخيرة. وهو المسؤول الوحيد الذي خبِر الحرب شخصياً خلال طفولته من بين جميع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الذين دعوا حتى الآن إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وكتب «أتعاطف بشدة مع العالقين حالياً في وسط النزاع، وأشعر بألمهم كما لو كان ألمي».
وفقد تيدروس شقيقاً توفي بسبب عدم تمكنه من الحصول على رعاية صحية.
وخلال الحرب الأخيرة بين حكومة أديس أبابا وسلطات المتمردين في تيجراي، فقد تيدروس عمه وعبّر عن قلقه لعدم تلقيه أخبارا عن عائلته خلال أشهر في ذروة الاشتباكات التي بدأت في نوفمبر 2020 واستمرت سنتين.
وقال تيدروس إن «الحرب لا تجلب إلا الخراب والرعب والدمار. ولا شيء آخر».
وأضاف «في هذه اللحظة الحرجة، دعونا نتغلب على الانقسامات ونسلك طريق السلام. إن إظهار الشجاعة بشكل حقيقي يكمن في اختيار السلام. أدعو قادة العالم إلى الاتحاد وقيادة العالم نحو السلام. اختاروا السلام».
وأمس هو اليوم الرابع والعشرون للحرب بين إسرائيل وحماس.
وشنت الحركة في السابع من أكتوبر عملية «طوفان الأقصى» ردا على الاعتداءات المتكررة بحق الفلسطينيين. ويشن الاحتلال منذ ذلك الوقت قصفا مدمرا على قطاع غزة
استشهد خلاله 8603 معظمهم أطفال ونساء.
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