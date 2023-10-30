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موفد الـصـيـن إلى الشرق الأوسط يزور الأردن لبحث جهود ((وقف الحرب)) في غزة

10/30/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬أن‭ ‬الموفد‭ ‬الصيني‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬أجرى‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬عمان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬لبحث‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الصفدي‭ ‬بحث‭ ‬مع‭ ‬تشاي‭ ‬جون‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وضمان‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬والالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الصفدي،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬إن‭ ‬استمرت‭ ‬ستؤدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‮»‬‭. ‬وشكر‭ ‬الصفدي‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الداعم‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭
‬‮«‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بواجباته‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وحفظ‭ ‬السلم،‭ ‬ووقف‭ ‬العنف‭ ‬والحرب‮»‬‭. ‬

وبدأ‭ ‬تشاي‭ ‬جون‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيارة‭ ‬قطر‭ ‬ثم‭ ‬الإمارات‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬والتقى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬الموفد‭ ‬الصيني‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تهدئة‮»‬‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬إن‭ ‬تشاي‭ ‬‮«‬يعتزم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مواصلة‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لتعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بشأن‭ ‬الدفع‭ ‬لإعلان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ووقف‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬وتهدئة‭ ‬الوضع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬ونقلت‭ ‬عن‭ ‬تشاي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬التصعيد‭ ‬المستمر‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يثبت‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬تجاهل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونسيانها‮»‬‭. ‬

وتربط‭ ‬الصين‭ ‬علاقات‭ ‬جيدة‭ ‬بإسرائيل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬دعمها‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬وتأييدها‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭. ‬وامتنعت‭ ‬الصين‭ ‬علنا‭ ‬عن‭ ‬إدانة‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتشنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬مذاك‭ ‬قصفًا‭ ‬متواصلًا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬

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