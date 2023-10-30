Tuesday, 31 October 2023 04:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب إفريقيا تدعو إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

10/30/2023 7:10:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جوهانسبرج‭ -(‬رويترز‭): ‬دعت‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬قوة‭ ‬سريعة‭ ‬لحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬وسط‭ ‬تصعيد‭ ‬إسرائيل‭ ‬لردها‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬وتدافع‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مشبهة‭ ‬محنة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بما‭ ‬شهدته‭ ‬تحت‭ ‬نظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬عام‭ ‬1994‭. ‬وبدعوتها‭ ‬لتشكيل‭ ‬قوة‭ ‬حماية،‭ ‬يزيد‭ ‬دعم‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬دعا‭ ‬بعضها‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬إنساني‭ ‬للسماح‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬25‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرج‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قُتل‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فلسطيني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقاتلين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أعداد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا،‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬جاد‭ ‬بخصوص‭ ‬المساءلة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338707

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث