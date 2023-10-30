جنوب إفريقيا تدعو إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬إن‭ ‬25‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الجالية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرج‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قُتل‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فلسطيني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬السابق‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬تتطلب‭ ‬أعداد‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬المقاتلين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أعداد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا،‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬جاد‭ ‬بخصوص‭ ‬المساءلة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬