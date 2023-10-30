((نسيج)) تسجل مبيعات قياسية في مشروع ((نسايم عراد)) ببيع 73.5% من القسائم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)‭%‬

ويتكوّن‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬لنسايم‭ ‬عراد،‭ ‬سابع‭ ‬مشروع‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬136‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬ويغطي‭ ‬المخطط‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬يبلغ‭ ‬إجماليها‭ ‬130 ‭,‬ 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬المشروع‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬تسجيل‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬نوعية‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية،‭ ‬ليكون‭ ‬المشروع‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬مشاريع‭ ‬الشركة‭. ‬وتتيح‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭ ‬مرونة‭ ‬مميزة‭ ‬للعوائل‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬اقتناء‭ ‬قطعة‭ ‬أرض‭ ‬مناسبة‭ ‬لبناء‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬استراتيجي‭. ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬المشروع‭ ‬تحقيق‭ ‬معدلات‭ ‬مبيعات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭ ‬والفلل‭ ‬السكنية‭ ‬بفضل‭ ‬مميزاته‭ ‬الاستثنائية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المشهد‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بوجه‭ ‬عام،‭ ‬ومحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‮»‬‭.‬

تتراوح‭ ‬أحجام‭ ‬قسائم‭ ‬الأراضي‭ ‬بين‭ ‬301‭ ‬و544‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬ويطل‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأراضي‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬المحاذية‭ ‬لقلعة‭ ‬عراد‭ ‬وخليج‭ ‬عراد‭. ‬كما‭ ‬يبعد‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬ – ‭ ‬المحرق‭ ‬مسافة‭ ‬بسيطة‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬متاجر‭ ‬ومطاعم‭ ‬أخرى‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬مؤخراً‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬محمد‭ ‬الغريب‭ ‬للاستشارات‭ ‬المعمارية‭ ‬والهندسية‭ ‬لتصميم‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬فلل‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬عزمها‭ ‬تطوير‭ ‬فلل‭ ‬المشروع‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وستطور‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفلل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

ويضم‭ ‬المشروع‭ ‬فللاً‭ ‬مكوّنة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتبدأ‭ ‬أحجام‭ ‬الأراضي‭ ‬لهذه‭ ‬الفلل‭ ‬على‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وأكثر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بطريقة‭ ‬ذكية‭ ‬تسمح‭ ‬بخطط‭ ‬توسع‭ ‬مستقبلية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملاك،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ ‬الأسطح‭ ‬المفتوحة‭ ‬لإقامة‭ ‬مساحات‭ ‬أو‭ ‬غرف‭ ‬اضافية،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬الفلل‭ ‬بتصاميم‭ ‬عصرية‭ ‬ومساحات‭ ‬مناسبة‭ ‬لغرف‭ ‬المعيشة‭ ‬والنوم‭ ‬والخدم‭.‬

وتعمل‭ ‬الشركة‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬هذه‭ ‬الفلل‭ ‬‮«‬ذكية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬لتعظيم‭ ‬معايير‭ ‬الكفاءة‭ ‬والاهتمام‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬مع‭ ‬تقليل‭ ‬التكاليف‭ ‬وتطوير‭ ‬اشتراطات‭ ‬البناء‭ ‬للسماح‭ ‬لملاك‭ ‬المنازل‭ ‬بعمل‭ ‬تعديلات‭ ‬لمنازلهم‭ ‬وجعلها‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة‭ ‬ومرونة‭ ‬الاستخدام‭. ‬ويمكن‭ ‬للمهتمين‭ ‬بشراء‭ ‬القسائم‭ ‬السكنية‭ ‬الجديدة‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬51‭ ‬11‭ ‬11‭. ‬كما‭ ‬تدعو‭ ‬الشركة‭ ‬الراغبين‭ ‬بالاستفسار‭ ‬عن‭ ‬الفلل‭ ‬في‭ ‬‮«‬نسايم‭ ‬عراد‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭.‬