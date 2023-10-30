((نسيج)) تسجل مبيعات قياسية في مشروع ((نسايم عراد)) ببيع 73.5% من القسائم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة نسيج تسجيل مبيعات قياسية في مشروع «نسايم عراد» الكائن في خليج عراد بمحافظة المحرق، حيث تم بيع ما يقارب 73.5
% من إجمالي القسائم السكنية في المخطط الذي تم طرحه على المشترين.
ويتكوّن المخطط الرئيسي لنسايم عراد، سابع مشروع لشركة نسيج في مملكة البحرين، من 136 قسيمة سكنية، بالإضافة الى 98 فيلا سكنية. ويغطي المخطط مساحة أرض يبلغ إجماليها 130 , 000 متر مربع، حيث يتمتع المشروع بواجهة بحرية خلابة مطلة على خليج عراد في محافظة المحرق.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد عبدالله، مدير أول المبيعات في شركة نسيج بالقول: «يسرّنا إعلان تسجيل إقبال كبير على القسائم السكنية في مشروع نسايم عراد، وهو ما يدل على ما تقدمه شركة نسيج من مشاريع تطوير عقاري نوعية تلبي احتياجات الأسر البحرينية، ليكون المشروع إضافة نوعية ضمن محفظة مشاريع الشركة. وتتيح القسائم السكنية مرونة مميزة للعوائل الراغبة في اقتناء قطعة أرض مناسبة لبناء منزل أحلامهم في موقع استراتيجي. ونتوقع أن يواصل المشروع تحقيق معدلات مبيعات قوية على مستوى القسائم السكنية والفلل السكنية بفضل مميزاته الاستثنائية على مستوى المشهد العقاري في المملكة بوجه عام، ومحافظة المحرق على وجه الخصوص».
تتراوح أحجام قسائم الأراضي بين 301 و544 مترا مربعا، ويطل قسم كبير من هذه الأراضي على الواجهة البحرية المحاذية لقلعة عراد وخليج عراد. كما يبعد مجمع السيف – المحرق مسافة بسيطة مشيا على الأقدام، الى جانب متاجر ومطاعم أخرى.
كما أعلنت الشركة مؤخراً تعيين شركة محمد الغريب للاستشارات المعمارية والهندسية لتصميم والإشراف على فلل مشروع نسايم عراد، وذلك بالتزامن مع عزمها تطوير فلل المشروع التي تصل قيمتها الى نحو 13 مليون دينار بحريني. وستطور شركة نسيج البنية التحتية الخاصة بالفلل في المشروع.
ويضم المشروع فللاً مكوّنة من 3 غرف نوم، وتبدأ أحجام الأراضي لهذه الفلل على المخطط الرئيسي للمشروع من 200 متر مربع وأكثر. وقد تم تصميم الفلل بطريقة ذكية تسمح بخطط توسع مستقبلية بالنسبة للملاك، مثل استخدام الأسطح المفتوحة لإقامة مساحات أو غرف اضافية، مع الحرص على تصميم الفلل بتصاميم عصرية ومساحات مناسبة لغرف المعيشة والنوم والخدم.
وتعمل الشركة حاليا على جعل هذه الفلل «ذكية» عبر تبني أحدث التقنيات لتعظيم معايير الكفاءة والاهتمام بأدق التفاصيل مع تقليل التكاليف وتطوير اشتراطات البناء للسماح لملاك المنازل بعمل تعديلات لمنازلهم وجعلها فعالة من حيث الكلفة ومرونة الاستخدام. ويمكن للمهتمين بشراء القسائم السكنية الجديدة التواصل مع الشركة على هاتف رقم 16 51 11 11. كما تدعو الشركة الراغبين بالاستفسار عن الفلل في «نسايم عراد» إلى التواصل مع الشركة.
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