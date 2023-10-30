بنك ((السلام)) يدشن استراتيجية متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شراكات استراتيجية لطرح باقات وحلول جديدة وحصرية

خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في تطوير الأعمال.. ولا حد أعلى للدعم

جميع العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلون للاستفادة من الباقات الجديدة

تفعيل منصات الخدمات الذاتية قريبا.. وشراكات جديدة قادمة لدعم المؤسسات



يواصل‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬وأحدث‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬والحلول‭ ‬السهلة‭ ‬والميسرة‭ ‬الى‭ ‬عملائه،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭).

‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬عقد‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬لطرح‭ ‬باقات‭ ‬جديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬عروضا‭ ‬حصرية‭ ‬بأسعار‭ ‬خاصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬افتتاح‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بنسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ونظم‭ ‬البنك‭ ‬الفعالية‭ ‬لتدشين‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬بالمقر‭ ‬الرئيس‭ ‬للبنك‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام،‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬الشركاء‭ ‬الرئيسيين‭ ‬ووفود‭ ‬رسمية‭ ‬وإعلاميين‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬سيحظى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬وإلكترونية‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروع‭ ‬البنك،‭ ‬كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬ Odoo ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬ STC ،‭ ‬وأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭(‬ AFS ‭) ‬،‭ ‬ومنتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬من‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬بوابة‭ ‬الدفع‭

‬من‭ ‬ Ottu ‭ ‬وخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬ Grant ‭ ‬ Thornton ‭.‬







وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يتطلع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬محطة‭ ‬واحدة‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬تُلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬وتماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬لتنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعنية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬قررنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬الرائدين‭ ‬لتصميم‭ ‬باقات‭ ‬مُخصصة‭ ‬تُمكن‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬من‭ ‬تنمية‭ ‬أعمالهم‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى‮»‬‭.‬

وبين‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬مؤهلون‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الباقات،‭ ‬إذ‭ ‬سيحظى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬بخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬وإلكترونية‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭. ‬كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬الزبائن‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬رقمية‭ ‬من‭ ‬ Odoo ،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬الاتصالات‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬ stc ،‭ ‬وأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬المتنقلة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭)‬،‭ ‬ومنتجات‭ ‬تأمينية‭ ‬من‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬وحلول‭ ‬إدارة‭ ‬بوابة‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬ Ottu ‭ ‬وخدمات‭ ‬التدقيق‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬ Grant ‭ ‬ Thornton ،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المبادرة،‭ ‬إذ‭ ‬ستكون‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬تفعيل‭ ‬منصات‭ ‬الخدمات‭ ‬الذاتية،‭ ‬والتي‭ ‬سيحرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬شركاء‭ ‬جدد‭ ‬بالمبادرة‭ ‬مستقبلا‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬تأتي‭ ‬المبادرة‭ ‬لما‭ ‬يمثله‭ ‬قطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬عريضة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني،‭ ‬إذ‭ ‬فاق‭ ‬حجم‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬العاملة‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الـ‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬سجل‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬الشريحة‭ ‬الأكبر‭ ‬منها‭ ‬عبر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬القيمة،‭ ‬وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬البنك‭ ‬حدا‭ ‬أعلى‭ ‬لدعم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬مستعد‭ ‬لأي‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬عبر‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬سياساته‭ ‬ووفق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬المخاطرة‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬آخذين‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنه‭ ‬بنك‭ ‬يعمل‭ ‬وفق‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وفي‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬معدلات‭ ‬الربح،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعدلات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالسوق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬سباق‭ ‬دائما،‭ ‬فمنتجاته‭ ‬متوافقة‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬

واختتم‭ ‬حديثه‭ ‬بتأكيده‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البنك‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يحصد‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬إسلامي‭ ‬لعام‭ ‬2022‭ ‬كبنك‭ ‬إسلامي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعليه‭ ‬فإننا‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬الريادة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬فجميع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تعمل‭ ‬نحو‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة‭ ‬والخاصة‭ ‬بشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ (‬ AFS ‭) ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬والشركات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬ومصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لراحتهم‭ ‬مع‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الأمان‭. ‬يمنح‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬شريكنا،‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬جميع‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬رقمنة‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمزايا‭ ‬الكاملة‭ ‬لحلول‭ ‬قبول‭ ‬المدفوعات‭ ‬السلسة‭ ‬والآمنة‭ ‬والمهيئة‭ ‬للمستقبل‭. ‬تعمل‭ ‬حلول‭ ‬شركة‭ ‬ AFS ‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬تجارب‭ ‬الزبائن‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬منح‭ ‬الشركات‭ ‬رؤية‭ ‬مالية‭ ‬أكبر‭ ‬تدعم‭ ‬نموهم‭. ‬ويسعدني‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬في‭ ‬دعمنا‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬لبنك‭ ‬السلام،‭ ‬باعتبارنا‭ ‬شريكَ‭ ‬المدفوعات‭ ‬المفضل‭ ‬لديهم،‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬زبائنهم‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬المدفوعات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬علق‭ ‬جواد‭ ‬محمد،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬سوليدرتي،‭ ‬نسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬زبائننا‭ ‬بحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬وفعالة‭ ‬لإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التأمينية‭. ‬وباعتبارنا‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬فإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬أحد‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬لتزويد‭ ‬الزبائن‭ ‬بمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬تأمينية‭ ‬شاملة‭. ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شبكة‭ ‬التوزيع‭ ‬الخاصة‭ ‬بسوليدرتي‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬بحلول‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر،‭ ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأننا‭ ‬سنكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬علق‭ ‬هشام‭ ‬مصطفى،‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬المبتكرة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤيتنا‭ ‬لتعزير‭ ‬نمو‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬تتمحور‭ ‬حلول‭ ‬ stc ‭ ‬البحرين‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬حول‭ ‬توفير‭ ‬الاتصال‭ ‬الآمن‭ ‬والسلس‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬ترغب‭ ‬بتأسيس‭ ‬وجودها‭ ‬الرقمي‭ ‬بصفته‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬نجاح‭ ‬الشركات‭ ‬ونموها‭. ‬وتماشياً‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬بتمكين‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف،‭ ‬وريادة‭ ‬الابتكار‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬محمد‭ ‬فاروق‭ ‬علي‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬مدير‭ - ‬مسؤول‭ ‬التحالفات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لشركة‭ ‬ Odoo ‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬ Klystron ‭ ‬ Global ‭ ‬هو‭ ‬الشريك‭ ‬الرسمي‭ ‬لأودو،‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬يُعرَف‭ ‬بكونه‭ ‬أحد‭ ‬أسرع‭ ‬البنوك‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬المتنامية‭ ‬ويُعدّ‭ ‬قوة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬التمويل‭ ‬الرقمي‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭. ‬تحت‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المشترك،‭ ‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬تقديم‭ ‬برنامج‭ ‬أودو‭ ‬للمحاسبة‭ ‬إلى‭ ‬زبائن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬جاسم‭ ‬عبدالعال،‭ ‬الشريك‭ ‬الإداري،‭ ‬جرانت‭ ‬ثورنتون‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬سعينا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬جرانت‭ ‬ثورنتون‭ ‬البحرين‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لزبائننا‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬وتقنياتنا‭ ‬المطورة‭ ‬محلياً‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لذا‭ ‬فإننا‭ ‬متحمسون‭ ‬لاستكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬زبائننا‭ ‬وشركائنا‭ ‬الجدد‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬طلال‭ ‬العوضي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Ottu ،‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬وسنسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬والكبرى‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالأدوات‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬تحديداً‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬ومستدام‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالحسن‭ ‬الديري،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬البحرينية‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العالمي‭ ‬لمنظمات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادتي‭ ‬البالغة‭ ‬بإطلاق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬لباقات‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭. ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشيد‭ ‬ببنك‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرائدة‭ ‬المتماشية‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭. ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬رقمية‭ ‬لا‭ ‬ورقية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬وحلول‭ ‬أعمال‭ ‬وخدمات‭ ‬تأمينية‭ ‬وخدمات‭ ‬تدقيق‭ ‬مالي‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬ستساهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬عاطف‭ ‬محمد‭ ‬الخاجة،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الداعمين‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬مساهماته‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬وأود‭ ‬الإشادة‭ ‬على‭ ‬إطلاقه‭ ‬إلى‭ ‬باقات‭ ‬جديدة‭ ‬مخصصة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬هذا‭ ‬المؤسسات‭. ‬كما‭ ‬أثني‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬شراكته‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬لتوفير‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭. ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الباقات‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستساعد‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬وتحفيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تنفيذًا‭ ‬لتوصيات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وليّ‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬لتطبيق‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬وتعزز‭ ‬مكانته‭ ‬ونمو‭ ‬إسهاماته‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

إن‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬غير‭ ‬ورقية‭ ‬يقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وعلى‭ ‬تمتعه‭ ‬بالوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬تقليص‭ ‬نسبة‭ ‬المعاملات‭ ‬الورقية‭ ‬أن‭ ‬يُسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬البصمة‭ ‬البيئية‭ ‬للبنك‭. ‬ويصب‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬التقدمي‭ ‬لصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬مصرفية‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬وصديقة‭ ‬للبيئة‭.‬

وينطلق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬التحويلية‭ ‬ليدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النمو‭ ‬والازدهار‭ ‬لقطاع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أهداف‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ (‬ ESG ‭).‬



