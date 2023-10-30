بنك ((السلام)) يدشن استراتيجية متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شراكات استراتيجية لطرح باقات وحلول جديدة وحصرية
خدمات إلكترونية متكاملة تسهم في تطوير الأعمال.. ولا حد أعلى للدعم
جميع العملاء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلون للاستفادة من الباقات الجديدة
تفعيل منصات الخدمات الذاتية قريبا.. وشراكات جديدة قادمة لدعم المؤسسات
يواصل بنك السلام تقديم أفضل وأحدث الخدمات المصرفية والحلول السهلة والميسرة الى عملائه، بما يتماشى مع التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تركز على الزبائن في المقام الأول، إلى جانب التركيز على تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ).
وفي هذا الإطار، أعلن بنك السلام عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من مقدمي الخدمات لطرح باقات جديدة تتضمن عروضا حصرية بأسعار خاصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتزامن مع افتتاح اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الحادية عشرة المقام في البحرين. ونظم البنك الفعالية لتدشين هذه الخدمات، بالمقر الرئيس للبنك يوم الأربعاء الماضي بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية لبنك السلام، وممثلين عن الشركاء الرئيسيين ووفود رسمية وإعلاميين. ومن خلال هذه الشراكات سيحظى أصحاب الأعمال بخدمات مصرفية غير ورقية وإلكترونية بالكامل من خلال فروع البنك، كما سيستفيد الزبائن من خدمات حلول مالية رقمية من Odoo ، بالإضافة إلى حلول الاتصالات للأعمال من STC ، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة من شركة الخدمات المالية العربية( AFS ) ، ومنتجات تأمينية من سوليدرتي، وحلول إدارة بوابة الدفع
من Ottu وخدمات التدقيق المالي من Grant Thornton .
وبهذه المناسبة صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «يتطلع بنك السلام إلى أن يصبح محطة واحدة شاملة ومتكاملة تُلبي احتياجات المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتماشيًا مع جهودنا لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية المعنية بتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي، قررنا أن نتعاون مع نخبة من مقدمي الخدمات الرائدين لتصميم باقات مُخصصة تُمكن أصحاب الأعمال من تنمية أعمالهم والارتقاء بها إلى مستوى أعلى».
وبين بوحجي أن جميع الزبائن من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤهلون للاستفادة من هذه الباقات، إذ سيحظى أصحاب الأعمال بخدمات مصرفية غير ورقية وإلكترونية بالكامل من خلال فروع البنك. كما سيستفيد الزبائن من خدمات حلول مالية رقمية من Odoo ، إضافة إلى حلول الاتصالات للأعمال من stc ، وأجهزة نقاط البيع المتنقلة من شركة الخدمات المالية العربية ( AFS )، ومنتجات تأمينية من سوليدرتي، وحلول إدارة بوابة الدفع من Ottu وخدمات التدقيق المالي من Grant Thornton ، منوها بأن هذه هي المرحلة الأولى من المبادرة، إذ ستكون المرحلة الثانية تفعيل منصات الخدمات الذاتية، والتي سيحرص البنك على أن تكون منتشرة في جميع أنحاء مملكة البحرين، إضافة إلى إشراك شركاء جدد بالمبادرة مستقبلا.
وقال: «تأتي المبادرة لما يمثله قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من قاعدة عريضة في الاقتصاد البحريني، إذ فاق حجم السجلات التجارية العاملة بهذا القطاع الـ 90 ألف سجل لعام 2023، ونسعى إلى أن تكون لدينا الشريحة الأكبر منها عبر هذه المبادرة القيمة، وفي ذات السياق، لفت إلى أنه لم يضع البنك حدا أعلى لدعم هذه المؤسسات»، مؤكدا أن البنك مستعد لأي دعم مالي عبر شراكته مع «تمكين»، وبما يتماشى مع سياساته ووفق المعايير التي وضعها البنك في هذا الشأن، والتي جاءت بناء على نظام المخاطرة في البنك، آخذين بعين الاعتبار أنه بنك يعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وفي سؤاله عن معدلات الربح، أكد محمد بوحجي أن هذه المعدلات مرتبطة بالسوق، إلا أن بنك السلام سباق دائما، فمنتجاته متوافقة تماما مع ما هو موجود في السوق.
واختتم حديثه بتأكيده أن «البنك استطاع أن يحصد جائزة أفضل بنك إسلامي لعام 2022 كبنك إسلامي رائد في مملكة البحرين، وعليه فإننا نطمح إلى أن نصل إلى الريادة على المستوى الإقليمي فجميع هذه المبادرات تعمل نحو هذا الهدف».
ومن جانبه قال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: «تم تصميم حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة والخاصة بشركة الخدمات المالية العربية ( AFS ) لتلبية احتياجات الزبائن والشركات الحالية والمستقبلية، ومصممة خصيصًا لراحتهم مع أعلى معايير الأمان. يمنح هذا التعاون مع شريكنا، بنك السلام، جميع التجار في المملكة البدء في رقمنة مدفوعاتهم والاستمتاع بالمزايا الكاملة لحلول قبول المدفوعات السلسة والآمنة والمهيئة للمستقبل. تعمل حلول شركة AFS على تحويل تجارب الزبائن بسرعة مع منح الشركات رؤية مالية أكبر تدعم نموهم. ويسعدني أن نواصل في دعمنا المستمر على مدار سنوات لبنك السلام، باعتبارنا شريكَ المدفوعات المفضل لديهم، مع دعم زبائنهم أيضًا من خلال الابتكار في حلول المدفوعات المقدمة من الشركة».
وفي حديثه عن هذه الشراكة علق جواد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي البحرين، قائلاً: «في سوليدرتي، نسعى باستمرار إلى تزويد زبائننا بحلول مبتكرة وفعالة لإدارة المخاطر بناءً على احتياجاتهم التأمينية. وباعتبارنا شركة رائدة في هذا المجال، فإننا نتطلع إلى الدخول في شراكة مع بنك السلام، أحد بنوك التجزئة الرائدة في البحرين، لتزويد الزبائن بمنتجات وخدمات تأمينية شاملة. كما ستسهم هذه الشراكة على تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بسوليدرتي واستكشاف فرص نمو جديدة من خلال هذا التعاون المشترك. ومن خلال توظيف مجموعة واسعة ومتخصصة بحلول إدارة المخاطر، نحن على ثقة تامة بأننا سنكون قادرين على التعامل مع مختلف الزبائن في جميع أنحاء المملكة».
وقد علق هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال في stc البحرين، على هذه الشراكة قائلاً: «نحن فخورون بتعاوننا مع بنك السلام في توفير الخدمات المبتكرة للشركات في إطار رؤيتنا لتعزير نمو الشركات في مملكة البحرين. تتمحور حلول stc البحرين لقطاع الأعمال حول توفير الاتصال الآمن والسلس للشركات التي ترغب بتأسيس وجودها الرقمي بصفته ركيزة مهمة من ركائز نجاح الشركات ونموها. وتماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، نؤكد التزامنا بتمكين فرص الأعمال التجارية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، وزيادة فرص التوظيف، وريادة الابتكار الرقمي في مملكة البحرين».
وأشاد محمد فاروق علي أبو بكر مدير - مسؤول التحالفات في دول مجلس التعاون لشركة Odoo بهذه الشراكة قائلاً: Klystron Global هو الشريك الرسمي لأودو، يتعاون مع بنك السلام في البحرين، والذي يُعرَف بكونه أحد أسرع البنوك من الدرجة الأولى المتنامية ويُعدّ قوة رائدة في تمكين التمويل الرقمي ضمن قطاع البنوك الإسلامية. تحت ظل هذا المشروع المشترك، يسرنا أن نعلن تقديم برنامج أودو للمحاسبة إلى زبائن بنك السلام من الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ومن جهته صرح جاسم عبدالعال، الشريك الإداري، جرانت ثورنتون قائلاً: «لطالما سعينا في شركة جرانت ثورنتون البحرين لتقديم خدمات استثنائية لزبائننا والاستفادة من خبراتنا وتقنياتنا المطورة محلياً لخدمة القطاع التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين، لذا فإننا متحمسون لاستكشاف الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة المتميزة مع بنك السلام للتمكن من خدمة زبائننا وشركائنا الجدد بصورة أفضل من أي وقت مضى».
وتحدث طلال العوضي، الرئيس التنفيذي لشركة Ottu ، عن هذه الشراكة قائلاً: «يسرنا أن نعلن هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك السلام، وسنسعى من خلال هذا التعاون الإستراتيجي إلى تمكين الشركات المتوسطة والكبرى في البحرين بالأدوات الأساسية التي يحتاجونها للنجاح في العالم الرقمي وفي إطار المدفوعات الإلكترونية تحديداً. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستكون لها تأثير كبير ومستدام في نمو وازدهار الشركات في جميع أنحاء المنطقة».
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية ورئيس الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «أود أن أعبر عن سعادتي البالغة بإطلاق بنك السلام لباقات جديدة مخصصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. هذه الباقات تمثل خطوة مهمة في دعم نمو هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية. أود أن أشيد ببنك السلام على هذه المبادرة الرائدة المتماشية مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي تعكس التزامه بدعم رواد الأعمال البحرينيين. هذه الباقات توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمات مصرفية رقمية لا ورقية عن طريق فروع البنك في جميع أنحاء المملكة وحلول أعمال وخدمات تأمينية وخدمات تدقيق مالي. أعتقد أن هذه الباقات ستساهم بشكل كبير في تعزيز فرص النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. كما أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني».
وصرح عاطف محمد الخاجة، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين، قائلاً: «يسعدنا أن يكون بنك السلام من رواد الداعمين لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، حيث تأتي مساهماته في إطار التزامه بدعم رواد الأعمال البحرينيين وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وأود الإشادة على إطلاقه إلى باقات جديدة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي توفر مجموعة شاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات هذا المؤسسات. كما أثني على البنك على شراكته مع مجموعة من مقدمي الخدمات لتوفير هذه الباقات. وأنا على يقين بأن هذه الباقات ستسهم بشكل كبير في تعزيز فرص النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. كما أنها ستساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني».
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوصيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية حفظه الله لتطبيق الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها أن تدعم هذا القطاع، وتعزز مكانته ونمو إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
إن التزام بنك السلام بتقديم خدمات مصرفية غير ورقية يقف شاهدًا على تفوقه في مجال التكنولوجيا وعلى تمتعه بالوعي البيئي، حيث من شأن تقليص نسبة المعاملات الورقية أن يُسهم بشكل كبير في الحد من البصمة البيئية للبنك. ويصب هذا النهج التقدمي لصالح تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير تجربة مصرفية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وينطلق بنك السلام في هذه الرحلة التحويلية ليدعم مسيرة النمو والازدهار لقطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس بالإيجاب على التزامه بتوسيع نطاق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ).
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