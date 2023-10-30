القائد العام يرحب بسفير الجزائر الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، الدكتور محمود براهم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة تعيينه، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث تم مناقشة عدد من المواضيع التي تعزز العلاقات الثنائية والتعاون والتنسيق المشترك القائم بين البلدين الشقيقين، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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