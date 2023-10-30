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خالد بن عبدالله: مواصلة تطوير الكوادر الحكومية ورفد الخدمة المدنية بمبادرات ترفع الإنتاجية

10/30/2023 7:10:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الحكومية‭ ‬عبر‭ ‬رفد‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتجويد‭ ‬الأداء‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬الجديد‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬هنأ‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بالثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬راجياً‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭ ‬التي‭ ‬ستعززها‭ ‬خبراته‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يصبو‭ ‬إليها‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬إرساء‭ ‬التميز‭ ‬والتنافسية‭ ‬والإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬وجعلها‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬فاعلة‭ ‬ودائمة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬لأداء‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭.‬

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