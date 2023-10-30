خالد بن عبدالله: مواصلة تطوير الكوادر الحكومية ورفد الخدمة المدنية بمبادرات ترفع الإنتاجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير الكوادر الوطنية الحكومية عبر رفد قطاع الخدمة المدنية بالمبادرات الرامية إلى رفع الإنتاجية وتجويد الأداء بما يواكب أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية، وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.
وخلال اللقاء، هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس جهاز الخدمة المدنية بالثقة الملكية السامية، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله التي ستعززها خبراته الإدارية في مختلف المجالات، وذلك لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها جهاز الخدمة المدنية في ضوء التوجهات الحكومية الهادفة إلى إرساء التميز والتنافسية والإبداع والابتكار في العمل الحكومي وجعلها ثقافة مؤسسية فاعلة ودائمة.
من جانبه، أعرب الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من دعم للكوادر الوطنية الحكومية، ومتابعة حثيثة لأداء العمل الحكومي.
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