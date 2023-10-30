اشتباكات عنيفة في غزة مع توسيع إسرائيل هجومها البري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاحتلال يواصل قصف المناطق قرب المستشفيات وحصيلة الشهداء ترتفع إلى 8306
دخلت الحرب أمس يومها الـ24 منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو والبر والبحر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ووسعت إسرائيل هجومها العسكري بشكل أعمق في شمال قطاع غزة أمس فيما ردت الفصائل المسلحة في غزة برشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات الغلاف.
وأعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات في غزة، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى.
وأعلن تلفزيون الأقصى استشهاد أكثر من 20 في استهداف إسرائيلي لصالة في النصيرات تؤوي نازحين.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا و2136 امرأة. وأكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 329 شخصا منذ بداية العام الجاري.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي إن عدد المصابين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة زاد إلى 21048 مصابا. وأضاف: «لاحظنا ازدياد استهداف محيط المستشفيات، منها المستشفى التركي ومستشفى القدس».
وكانت إسرائيل أنذرت سكان شمال قطاع غزة بضرورة التوجه نحو الجنوب لتجنب عملياتها العسكرية التي تتوسع في الشمال. ولم يمتثل الجميع لهذه التحذيرات، إذ بقي عشرات الآلاف في المنطقة.
ودخلت دبابات إسرائيلية أمس حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.
وأشار الشهود الى أن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم: «قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك».
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه ضرب «أكثر من 600» هدف في قطاع غزة «في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».
كما أعلن الأحد أنه ضرب 450 هدفا، فيما يستمر القتال بين القوات الإسرائيلية التي توغلت داخل قطاع غزة ومقاتلي حركة حماس وفصائل أخرى.
وأعلن جيش الاحتلال أمس أن قواته قتلت «عشرات» المقاتلين خلال اشتباكات في قطاع غزة الليلة قبل الماضية.
وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تحدثت مساء الأحد عن «اشتباكات عنيفة» في شمال غرب قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إن إحدى طائراته استهدفت مبنى كان في داخله نحو 20 مقاتلا من حركة حماس، فيما ضربت أخرى «موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع» في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.
كما تم توجيه طائرة مقاتلة إسرائيلية إلى موقع إطلاق صواريخ مضادة لدبابات في محيط جامعة الأزهر وسط مدينة غزة.
وأعلن جيش الاحتلال تحرير جندي إسرائيلي من اسر حماس في غزة خلال العملية البرية. وانطلقت رشقات صاروخية كبيرة على إسرائيل أمس ودوت صافرات الإنذار في تل ابيب ومحيطها. وفي وقت سابق من أمس أفادت مراسلة RT بأن أصوات 4 انفجارات قوية دوت في القدس المحتلة، فيما أطلقت صافرات الإنذار في غوش عتصيون شمال الخليل وجنوب بيت لحم.
وقالت مراسلة القناة الروسية إن صافرات الإنذار دوت أيضا في الجليل الغربي (رأس الناقورة، شلومي).
يذكر أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» تستهدف المستوطنات الإسرائيلية يوميا برشقات صاروخية ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يستهدف المدنيين.
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