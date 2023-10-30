اشتباكات عنيفة في غزة مع توسيع إسرائيل هجومها البري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

دخلت‭ ‬الحرب‭ ‬أمس‭ ‬يومها‭ ‬الـ24‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬واصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬والبر‭ ‬والبحر،‭ ‬ما‭ ‬يفاقم‭ ‬الكارثة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

ووسعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجومها‭ ‬العسكري‭ ‬بشكل‭ ‬أعمق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬فيما‭ ‬ردت‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬برشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬مستوطنات‭ ‬وبلدات‭ ‬الغلاف‭.‬

وأعربت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬التابع‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مناطق‭ ‬أقرب‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إليها‭ ‬كمأوى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آلاف‭ ‬الجرحى‭.‬

وأعلن‭ ‬تلفزيون‭ ‬الأقصى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لصالة‭ ‬في‭ ‬النصيرات‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭.‬

وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬8306‭ ‬بينهم‭ ‬3457‭ ‬طفلا‭ ‬و2136‭ ‬امرأة‭. ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬إلى‭ ‬329‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭.‬

وقال‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة،‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬المصابين‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬21048‭ ‬مصابا‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لاحظنا‭ ‬ازدياد‭ ‬استهداف‭ ‬محيط‭ ‬المستشفيات،‭ ‬منها‭ ‬المستشفى‭ ‬التركي‭ ‬ومستشفى‭ ‬القدس‮»‬‭.‬







وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنذرت‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بضرورة‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭ ‬لتجنب‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬تتوسع‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬ولم‭ ‬يمتثل‭ ‬الجميع‭ ‬لهذه‭ ‬التحذيرات،‭ ‬إذ‭ ‬بقي‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ودخلت‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬حيا‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬وقطعت‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وأشار‭ ‬الشهود‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أطراف‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬أحدهم‭: ‬‮«‬قاموا‭ ‬بقطع‭ ‬شارع‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ (‬الذين‭ ‬يربط‭ ‬الشمال‭ ‬بالجنوب‭) ‬وهم‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬باتجاه‭ ‬أي‭ ‬سيارة‭ ‬تمرّ‭ ‬هناك‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬ضرب‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‮»‬‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬أنه‭ ‬ضرب‭ ‬450‭ ‬هدفا،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬توغلت‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وفصائل‭ ‬أخرى‭. ‬

وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬قتلت‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬المقاتلين‭ ‬خلال‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭. ‬

وكانت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬تحدثت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬إحدى‭ ‬طائراته‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬مقاتلا‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬فيما‭ ‬ضربت‭ ‬أخرى‭ ‬‮«‬موقعا‭ ‬لإطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬المضادة‭ ‬للدروع‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

كما‭ ‬تم‭ ‬توجيه‭ ‬طائرة‭ ‬مقاتلة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬لدبابات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬جامعة‭ ‬الأزهر‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

‬وأعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬تحرير‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬اسر‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭. ‬وانطلقت‭ ‬رشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬ودوت‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬ابيب‭ ‬ومحيطها‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أفادت‭ ‬مراسلة‭ ‬ RT ‭ ‬بأن‭ ‬أصوات‭ ‬4‭ ‬انفجارات‭ ‬قوية‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة،‭ ‬فيما‭ ‬أطلقت‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬غوش‭ ‬عتصيون‭ ‬شمال‭ ‬الخليل‭ ‬وجنوب‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭.‬

وقالت‭ ‬مراسلة‭ ‬القناة‭ ‬الروسية‭ ‬إن‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الجليل‭ ‬الغربي‭ (‬رأس‭ ‬الناقورة،‭ ‬شلومي‭).‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬كتائب‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬المستوطنات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يوميا‭ ‬برشقات‭ ‬صاروخية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬المدنيين‭. ‬