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مركز دعم المرأة بأمانة ((الأعلى للمرأة)) يحصل على شهادتي ((آيزو))

10/30/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هالة الأنصاري: حريصون على الالتزام بالممارسات والمعايير العالمية لضمان الجودة

تسلمت‭ ‬هالة‭ ‬الأنصاري‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬شهادتي‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬لتوحيد‭ ‬المقاييس‭ ‬‮«‬آيزو‭ ‬ ISO ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬شمل‭ ‬الاعتماد‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المانحة‭ ‬نظامي‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬ومراقبة‭ ‬وقياس‭ ‬رضا‭ ‬المتعاملين‭ ‬لمركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬بالمجلس،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬متطلبات‭ ‬ومراحل‭ ‬التقييم‭ ‬المستقلة،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬التطبيق‭ ‬الفعّال‭ ‬والاحترافي‭ ‬للأنظمة،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬ومراقبة‭ ‬وقياس‭ ‬رضا‭ ‬المتعاملين‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أوضحت‭ ‬الأنصاري‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الاعتمادية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬تؤكد‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بواجباته‭ ‬بدرجة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الاحترافية‭ ‬وباتباع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنفيذ‭ ‬اختصاصاته‭ ‬وإدارة‭ ‬عملياته‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬التزام‭ ‬المركز‭ ‬بمعايير‭ ‬الجودة‭ ‬لدى‭ ‬أداء‭ ‬دوره‭ ‬لخدمة‭ ‬المرأة‭ ‬والأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأشارت‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هاتين‭ ‬الشهادتين‭ ‬ستسهمان‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الأداء‭ ‬بمركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬والتقيد‭ ‬بنظم‭ ‬إدارية‭ ‬ذات‭ ‬فاعلية‭ ‬عالية‭ ‬للجودة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والسياسات‭ ‬الموثوقة‭ ‬وفقاً‭ ‬للأطر‭ ‬والمعايير‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالمياً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تبني‭ ‬ثقافة‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬العمليات‭ ‬الإدارية‭ ‬للتطوير‭ ‬والتحسين‭ ‬وتحويل‭ ‬التجارب‭ ‬لقصص‭ ‬نجاح‭.‬

ومما‭ ‬تجدر‭ ‬له‭ ‬الإشارة،‭ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬عمليات‭ ‬المراجعة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهة‭ ‬المانحة،‭ ‬فقد‭ ‬حصل‭ ‬عدد‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬التدريب‭ ‬التأسيسي‭ ‬في‭ ‬التدقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬خبرات‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬بالأمانة‭ ‬العامة‭ ‬وتطويرها‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يتصل‭ ‬بتجويد‭ ‬وتطوير‭ ‬اجراءات‭ ‬العمل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬المركز‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نصت‭ ‬عليه‭ ‬اختصاصاته‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2004‭.‬


مركز دعم المرأة.. نموذج
لعمل مؤسسي في تقديم الاستشارات النوعية

أنشأ‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2004‭ ‬وحدة‭ ‬لتلقي‭ ‬شكاوى‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مكاتب‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬لحل‭ ‬المشكلات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الآليات‭ ‬المناسبة‭ ‬لرصد‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭.‬

وقد‭ ‬عملت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬منذ‭ ‬إنشاء‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مراجعات‭ ‬دورية‭ ‬لإجراءات‭ ‬العمل،‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬الوحدة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬نوعي‭ ‬متكامل‭ ‬يأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬نضج‭ ‬الخبرة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وما‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬للعمليات‭ ‬الإدارية،‭ ‬بما‭ ‬يمكّن‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بأعماله‭ ‬لخدمة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وأفراد‭ ‬أسرتها،‭ ‬وبما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬محور‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬للخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.

اختصاصات‭ ‬المركز

يقدم‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصاته‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخدمات،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها،‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬الشرعية،‭ ‬كقضايا‭ ‬الطلاق‭ ‬والحضانة‭ ‬ونفقة‭ ‬الأبناء،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬القضائية‭ ‬المجانية‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬المدنية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالخلافات‭ ‬الأسرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬مستمرة‭ ‬لتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الحياتية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬والأسرية،‭ ‬والتوعية‭ ‬المستمرة‭ ‬للمقبلين‭ ‬على‭ ‬الزواج‭.‬

كما‭ ‬يختص‭ ‬المركز‭ ‬بإتاحة‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬المجانية‭ ‬للمرأة،‭ ‬واستشارات‭ ‬مخصصة‭ ‬للتوفيق‭ ‬والصلح‭ ‬الأسري،‭ ‬وإعداد‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الودية‭ ‬وتسويات‭ ‬الطلاق‭ ‬الآمن‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬ضمن‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬التوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشئون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭.‬

‭ ‬أقسام‭ ‬المركز

ويعمل‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬استشاراته‭ ‬عبر‭ ‬عدة‭ ‬أقسام،‭ ‬تبدأ‭ ‬بقسم‭ ‬الاتصال‭ ‬المختص‭ ‬باستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة،‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬الأقسام‭ ‬المعنية‭ ‬بالمركز‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬اختصاصه‭.‬

ويقوم‭ ‬قسم‭ ‬الإرشاد‭ ‬الخدمي‭ ‬بالمركز‭ ‬باستقبال‭ ‬طلبات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬أو‭ ‬الحاضنة‭ ‬لأبناء‭ ‬بحرينيين،‭ ‬لمتابعة‭ ‬وتسهيل‭ ‬استفادتهم‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهم،‭ ‬ودراسة‭ ‬وتقديم‭ ‬التوصيات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التطويرية‭.‬

أما‭ ‬قسم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الأسرية،‭ ‬فهو‭ ‬يختص‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬المشكلات‭ ‬الأسرية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لحلها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬القسم‭ ‬برصد‭ ‬وتحليل‭ ‬ما‭ ‬يرد‭ ‬إليه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬للحالات‭ ‬الواردة‭ ‬لضمان‭ ‬استفادة‭ ‬الأسر‭ ‬مما‭ ‬يقدم‭ ‬لها،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬التسويات‭ ‬الودية‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يتولاه‭ ‬قسم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الأسرية‭ ‬من‭ ‬مهام،‭ ‬يعمل‭ ‬قسم‭ ‬الاستشارات‭ ‬القانونية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الفورية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬الأسرية‭ ‬والمنازعات‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬المدنية‭ ‬الناتجة‭ ‬أو‭ ‬المتفرعة‭ ‬عن‭ ‬المنازعات‭ ‬الأسرية،‭ ‬واستقبال‭ ‬الشكاوى‭ ‬المهنية‭ ‬وتقديم‭ ‬النصح‭ ‬والتوجيه‭ ‬اللازم‭ ‬بشأنها،‭ ‬ومتابعة‭ ‬طلبات‭ ‬الجنسية‭ ‬لأبناء‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طلبات‭ ‬الإقامة‭ ‬والكفالة‭ ‬للأبناء‭.‬

مواكبة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي

وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬أمانة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للعمليات‭ ‬والخدمات‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬قطاعات‭ ‬العمل‭ ‬ورفع‭ ‬مستويات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المتعاملين‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬للخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلس‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬دشن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬كافة‭ ‬الاستشارات‭ ‬والمتابعات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وأسرتها‭. ‬ويعد‭ ‬التطبيق‭ ‬منصة‭ ‬للتواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬المركز،‭ ‬ويتضمن‭ ‬دليلاً‭ ‬تعريفياً‭ ‬بالخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمرأة‭ ‬والأسرة‭.‬

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