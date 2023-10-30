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انطلاق مؤتمر ((مايو كلينيك)) لأمراض القلب والشرايين غدا

10/30/2023 7:10:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬نظمت‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ - ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬مؤتمر‭ ‬الـ Mayo ‭ ‬ clinic ‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭. ‬

وعليه‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬لتبادل‭ ‬خبرات‭ ‬الأطباء‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬ما‭ ‬توصل‭ ‬إليه‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬تطور‭ ‬المسيرة‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وعليه‭ ‬يوفر‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬المحتوى‭ ‬العلمي‭ ‬دون‭ ‬تكبد‭ ‬عناء‭ ‬السفر‭ ‬ومن‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتدريب‭ ‬أطباء‭ ‬القلب،‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬والعلاج‭ ‬لمرضى‭ ‬القلب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬عبء‭ ‬وعناء‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمار‭ ‬تلك‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭. ‬

وأشاد‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬المايو‭ ‬كلينيك‭ ‬هو‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬عالمي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ليقام‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بشكلٍ‭ ‬استثنائي،‭ ‬وهو‭ ‬يجمع‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مستقطبا‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬العالميين‭ ‬والمحليين،‭ ‬شاملة‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬كافة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬والإداري‭ ‬والمنظم‭ ‬والداعم‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬لجعل‭ ‬البحرين‭ ‬وجهة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وطبية‭ ‬للأطباء‭ ‬المختصين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ثمن‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬و‭(‬مايو‭ ‬كلينك‭)‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬المؤتمر‭ ‬للمرضى‭ ‬بالمركز‭ ‬تؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الجاد‭ ‬والمستمر‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬ذكر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬مدير‭ ‬المؤتمر‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬سيقوم‭ ‬14‭ ‬محاضرا‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬بإلقاء‭ ‬40‭ ‬محاضرة‭ ‬يستعرضون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأمراض‭ ‬شرايين‭ ‬القلب‭ ‬ومنها‭ ‬أمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬والصمامات،‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬الوراثية،‭ ‬أدوية‭ ‬القلب‭ ‬وكهربة‭ ‬القلب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬التشخيص‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج،‭ ‬كما‭ ‬سيشتمل‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬

ونوه‭ ‬العميد‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬المرافق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬سيضم‭ ‬عددا‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬المختصة‭ ‬بإنتاج‭ ‬أدوية‭ ‬أمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وهي‭ ‬الأحدث‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والأجهزة‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭.‬

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