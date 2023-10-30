انطلاق مؤتمر ((مايو كلينيك)) لأمراض القلب والشرايين غدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظمت الخدمات الطبية الملكية - مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب مؤتمر الـ
Mayo
clinic لأمراض القلب والشرايين في نسخته السابعة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر 2023 في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج.
وعليه أكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أهمية هذا المؤتمر لتبادل خبرات الأطباء المشاركين بالمؤتمر والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم في هذا التخصص من طرق العلاج والتقنيات الحديثة، وهو ما يصب في مصلحة تطور المسيرة الطبية في مملكة البحرين في هذا المجال، وعليه يوفر الاستفادة القصوى من المحتوى العلمي دون تكبد عناء السفر ومن شأنه أن يسهم بشكل فعال في تطوير وتدريب أطباء القلب، وتحسين جودة الرعاية والعلاج لمرضى القلب في المنطقة، مما له الأثر على تقليل عبء وعناء السفر على المريض من جهة أخرى وذلك من خلال استثمار تلك الخبرات العالمية داخل المملكة.
وأشاد بالمؤتمر موضحا أن مؤتمر المايو كلينيك هو مؤتمر دولي عالمي تحتضنه مملكة البحرين ليقام خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشكلٍ استثنائي، وهو يجمع المتحدثين من ذوي الخبرة في هذا المجال مستقطبا ما يزيد على 250 مشاركا من الأطباء العالميين والمحليين، شاملة أمراض القلب كافة، معربا عن شكره للجهود الكبيرة التي قام بها الفريق الطبي والإداري والمنظم والداعم للمؤتمر والتي ستسهم لجعل البحرين وجهة أكاديمية وطبية للأطباء المختصين بهذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.
ومن جانب آخر ثمن العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة التعاون والتنسيق المتبادل بين مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب و(مايو كلينك)، موضحا أن العمليات التي ستجرى خلال أيام المؤتمر للمرضى بالمركز تؤكد هذا التعاون الجاد والمستمر.
في حين ذكر العميد طبيب هيثم أمين مدير المؤتمر بمملكة البحرين أنه سيقوم 14 محاضرا من مايو كلينيك بإلقاء 40 محاضرة يستعرضون من خلالها بشكل شامل جميع الجوانب المتعلقة بأمراض شرايين القلب ومنها أمراض الشرايين والصمامات، وأمراض القلب الوراثية، أدوية القلب وكهربة القلب بالإضافة إلى طرق التشخيص المتقدمة وأحدث طرق العلاج، كما سيشتمل المؤتمر على عدة ورش عمل في هذا المجال.
ونوه العميد هيثم أمين الى أن المعرض المرافق للمؤتمر سيضم عددا ومجموعة من الشركات العالمية المختصة بإنتاج أدوية أمراض القلب، وهي الأحدث عالميا في هذا الجانب بالإضافة إلى التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة التي سيتم عرضها في المعرض.
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