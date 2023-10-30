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في ندوة (القدس رمز الصراع وبوابة الانتصارات).. د. عبداللطيف آل محمود:

10/30/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاتفاقية الإبراهيمية أكذوبة والشعب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة

أقام‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬ندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬القدس‭ ‬رمز‭ ‬الصراع‭ ‬وبوابة‭ ‬الانتصارات‭ ‬قدمها‭ ‬فضيلة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬المركزية‭ ‬للتجمع،‭ ‬أدارها‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬الحويحي‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬دكتور‭ ‬علي‭ ‬الصوفي‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للشؤون‭ ‬التنظيمية‭ ‬سماء‭ ‬الرئيس‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭ ‬وممثل‭ ‬السفارة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬ورواد‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬للتجمع‭ ‬بالرفاع‭ .‬

وابتدر‭ ‬الحديث‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬الحويحي‭ ‬بسرد‭ ‬تاريخي‭ ‬حول‭ ‬القدس‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬ظلت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬التأريخ‭ ‬تمثل‭ ‬مركزاً‭ ‬للصراع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مستدعياً‭ ‬بعض‭ ‬الحقائق‭ ‬والشواهد‭ ‬على‭ ‬عروبة‭ ‬الأرض‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬التأريخ‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬العرب‭ ‬الكنعانيين‭ ‬هم‭ ‬اول‭ ‬من‭ ‬استوطن‭ ‬ارض‭ ‬فلسطين‭ ‬والعرب‭ ‬هم‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬بنى‭ ‬حضارة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬سيدنا‭ ‬ابراهيم‭ ‬بحوالي‭ ‬2900‭ ‬سنة‭ ‬وبالتالي‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬أصيل‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬الكبير‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬التجمع‭ ‬أن‭ ‬تاريخ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬تحرير‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬برغم‭ ‬العنف‭ ‬والقتل‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقساوة‭ ‬ما‭ ‬نراه‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬المجرم‭ ‬وحلفائه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين‭ ‬والذي‭ ‬اثبتوا‭ ‬به‭ ‬كرههم‭ ‬للعرب‭ ‬وانهم‭ ‬يمثلون‭ ‬العدو‭ ‬الأول‭ ‬لنا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭ ‬جميعاً‭ ‬ويريدون‭ ‬إبقاء‭ ‬أمتنا‭ ‬العربية‭ ‬مقسمة‭ ‬ومفتتة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬لديها‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬منافستهم‭ ‬حضارياً‭.‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬هي‭ ‬قضية‭ ‬عربية‭ ‬واسلامية‭ ‬ويهودية‭ ‬وقال‭ ‬هي‭ ‬عربية‭ ‬وإسلامية‭ ‬لأنه‭ ‬وبفضل‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬كان‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تحركت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬نفوس‭ ‬العرب‭ ‬وشعروا‭ ‬بعزة‭ ‬وبتحريك‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬لهذه‭ ‬الأمة‭ ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬الأكف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬تلهج‭ ‬بالدعاء‭ ‬في‭ ‬الصلوات‭ ‬الخمس‭ ‬وتدعو‭ ‬بالنصر‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬المجاهدين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬قسم‭ ‬اهل‭ ‬الكتاب‭ ‬الى‭ ‬قسمين‭ ‬واعطى‭ ‬كل‭ ‬قسم‭ ‬حقه‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭ ( ‬ليسوا‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الكتاب‭ ‬أمة‭ ‬قائمة‭ ‬يتلون‭ ‬آيات‭ ‬الله‭ ‬آناء‭ ‬الليل‭ ‬وهم‭ ‬يسجدون‭)‬،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬من‭ ‬خرجوا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬ويدينون‭ ‬جرائمها‭ ‬هؤلاء‭ ‬يؤمنون‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬لليهود‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يخرج‭ ‬عيسى‭ ‬عليه‭ ‬السلام‭ ‬وهذا‭ ‬الحديث‭ ‬مذكور‭ ‬في‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سورة‭ ‬الإسراء‭ ‬قال‭ ‬تعالى‭ (‬وَلَقَدْ‭ ‬آتَيْنَا‭ ‬مُوسَى‭ ‬تِسْعَ‭ ‬آيَاتٍ‭ ‬بَيِّنَاتٍ‭ ‬فَاسْأَلْ‭ ‬بَنِي‭ ‬إِسْرَائِيلَ‭ ‬إِذْ‭ ‬جَاءَهُمْ‭ ‬فَقَالَ‭ ‬لَهُ‭ ‬فِرْعَوْنُ‭ ‬إِنِّي‭ ‬لَأَظُنُّكَ‭ ‬يَا‭ ‬مُوسَى‭ ‬مَسْحُورًا‭). ‬

وأشار‭
‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬اكذوبة‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬الا‭ ‬خدمةً‭ ‬للصهيونية‭ ‬فليس‭ ‬في‭ ‬الإبراهيمية‭ ‬ظلم‭ ‬بل‭ ‬الابراهيمية‭ ‬هي‭ ‬دين‭ ‬إبراهيم‭ ‬والذي‭ ‬يريد‭ ‬الابراهيمية‭ ‬فهي‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الاسلام‭. ‬

وقال‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬نامت‭ ‬لمدة‭ ‬75‭ ‬سنة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬لأن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬قالت‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬أجلسوا‭ ‬في‭ ‬بيوتكم‭ ‬ونحن‭ ‬العرب‭ ‬سندافع‭ ‬عنكم‭ ‬ونحرر‭ ‬ارضكم‭ ‬لكنهم‭ ‬فشلوا‭ ‬أما‭ ‬الان‭ ‬وبعد‭ ‬7‭ ‬اكتوبر‭ ‬أخذ‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬زمام‭ ‬المبادرة‭ ‬ليدافع‭ ‬عن‭ ‬قضيته‭ ‬ويفرض‭ ‬نفسه‭ ‬رقماً‭ ‬صعباً‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬فقط‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬ننتظره‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬يعرف‭ ‬قدر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جيداً‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬نعرف‭ ‬نحن‭ ‬أيضاً‭ ‬قدرهم‭ ‬ونساندهم‭ ‬وندعمهم‭ ‬قدر‭ ‬ما‭ ‬نستطيع‭ ‬حتى‭ ‬ينجزوا‭ ‬أمرهم‭ ‬فالفلسطينيون‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬بدأوا‭ ‬العمل‭ ‬لنهاية‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬المجرمة‭ ‬وهي‭ ‬المعركة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بداية‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬ينتزع‭ ‬ارض‭ ‬فلسطين‭ ‬وسوف‭ ‬تنتصر‭ ‬القدس‭ ‬ويرجع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬وتتحرر‭ ‬كل‭ ‬ارض‭ ‬فلسطين‭.‬

وقال‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬إن‭ ‬الاوروبيين‭ ‬اخرجوا‭ ‬اليهود‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭ ‬وطردوهم‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬لليهود‭ ‬ان‭ ‬انتصروا‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬المجوس‭ ‬ولا‭ ‬على‭ ‬البريطانيين‭ ‬لكن‭ ‬وبمساعدة‭ ‬الاستعمار‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين‭ ‬وتجمعوا‭ ‬فيها‭ ‬وهذا‭ ‬شؤم‭ ‬لهم‭ ‬واختبار‭ ‬لأمة‭ ‬محمد‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭.‬

وطالب‭ ‬بعض‭ ‬المتداخلين‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬بتفعيل‭ ‬تطبيق‭ ‬المقاطعة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للسلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬التابعة‭ ‬للمتاجر‭ ‬والشركات‭ ‬الغربية‭ ‬الداعمة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬إن‭ ‬اسرائيل‭ ‬كيان‭ ‬صهيوني‭ ‬مفسد‭ ‬وبالتالي‭ ‬اي‭ ‬تعامل‭ ‬معهم‭ ‬لا‭ ‬يجر‭ ‬الا‭ ‬لمصلحتهم‭ ‬هم‭ ‬وعلينا‭ ‬ان‭ ‬نوحد‭ ‬صفوفنا‭ ‬وقال‭ ‬إذا‭ ‬توحد‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬فإن‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬كله‭ ‬سيدعمهم‭ ‬وسيخشاهم‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭ ‬ويأتي‭ ‬مطيعاً‭ ‬لهم‭. ‬

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