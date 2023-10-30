في ندوة (القدس رمز الصراع وبوابة الانتصارات).. د. عبداللطيف آل محمود:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الاتفاقية الإبراهيمية أكذوبة والشعب الفلسطيني أخذ زمام المبادرة
أقام تجمع الوحدة الوطنية ندوة بعنوان القدس رمز الصراع وبوابة الانتصارات قدمها فضيلة الدكتور عبداللطيف آل محمود رئيس الهيئة المركزية للتجمع، أدارها رئيس التجمع المهندس عبدالله الحويحي بحضور نائب رئيس التجمع للشؤون السياسية دكتور علي الصوفي ونائب الرئيس للشؤون التنظيمية سماء الرئيس وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وممثل السفارة الفلسطينية بالبحرين ومجموعة من أصحاب ورواد المجالس الأهلية وذلك بمقر المركز الثقافي للتجمع بالرفاع .
وابتدر الحديث رئيس التجمع المهندس عبدالله الحويحي بسرد تاريخي حول القدس التي وصفها بأنها ظلت على مر التأريخ تمثل مركزاً للصراع في العالم مستدعياً بعض الحقائق والشواهد على عروبة الأرض الفلسطينية منذ فجر التأريخ وقال إن العرب الكنعانيين هم اول من استوطن ارض فلسطين والعرب هم أول من بنى حضارة في هذه الأرض قبل وصول سيدنا ابراهيم بحوالي 2900 سنة وبالتالي فلسطين هي جزء أصيل من الوطن العربي الكبير.
وأكد رئيس التجمع أن تاريخ السابع من اكتوبر يمثل بداية تحرير أرض فلسطين برغم العنف والقتل الذي يمارسه الكيان الصهيوني وقساوة ما نراه من هجوم من هذا الكيان المجرم وحلفائه في العالم على غزة وفلسطين والذي اثبتوا به كرههم للعرب وانهم يمثلون العدو الأول لنا نحن العرب جميعاً ويريدون إبقاء أمتنا العربية مقسمة ومفتتة حتى لا تكون لديها القدرة على منافستهم حضارياً.
وفي كلمته أشار الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود الى أن فلسطين هي قضية عربية واسلامية ويهودية وقال هي عربية وإسلامية لأنه وبفضل الله عز وجل كان يوم السابع من اكتوبر هو اليوم الذي تحركت فيه كل نفوس العرب وشعروا بعزة وبتحريك القضية الفلسطينية من جديد من أجل مستقبل أفضل لهذه الأمة كما ارتفعت الأكف من كل انحاء العالم تلهج بالدعاء في الصلوات الخمس وتدعو بالنصر للفلسطينيين المجاهدين.
وقال إن الله عز وجل قسم اهل الكتاب الى قسمين واعطى كل قسم حقه قال تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون)، لذلك فإن من خرجوا في الولايات المتحدة من اليهود الذين يقفون ضد اسرائيل ويدينون جرائمها هؤلاء يؤمنون بأنه لا يحق لهم إقامة دولة لليهود الى ان يخرج عيسى عليه السلام وهذا الحديث مذكور في القرآن الكريم في أواخر سورة الإسراء قال تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا).
وأشار
إلى أن الاتفاقية الإبراهيمية هي أكبر اكذوبة وهي ليست الا خدمةً للصهيونية فليس في الإبراهيمية ظلم بل الابراهيمية هي دين إبراهيم والذي يريد الابراهيمية فهي موجودة في الاسلام.
وقال القضية الفلسطينية نامت لمدة 75 سنة منذ عام 1948 لأن الدول العربية قالت للفلسطينيين أجلسوا في بيوتكم ونحن العرب سندافع عنكم ونحرر ارضكم لكنهم فشلوا أما الان وبعد 7 اكتوبر أخذ الشعب الفلسطيني زمام المبادرة ليدافع عن قضيته ويفرض نفسه رقماً صعباً لا على الكيان الصهيوني فقط وإنما على جميع العالم وهذا ما كنا ننتظره.
وأشار إلى أن العالم اليوم يعرف قدر الفلسطيني جيداً ولا بد ان نعرف نحن أيضاً قدرهم ونساندهم وندعمهم قدر ما نستطيع حتى ينجزوا أمرهم فالفلسطينيون منذ السابع من اكتوبر بدأوا العمل لنهاية هذه الدولة المجرمة وهي المعركة التي ستكون بداية نهاية هذا الكيان الصهيوني الذي يريد ان ينتزع ارض فلسطين وسوف تنتصر القدس ويرجع الفلسطينيون الى القدس وتتحرر كل ارض فلسطين.
وقال آل محمود إن الاوروبيين اخرجوا اليهود من بلادهم وطردوهم من كثير من الدول الاوروبية ولم يحصل لليهود ان انتصروا لا على المجوس ولا على البريطانيين لكن وبمساعدة الاستعمار وصلوا الى أرض فلسطين وتجمعوا فيها وهذا شؤم لهم واختبار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم.
وطالب بعض المتداخلين في الندوة بتفعيل تطبيق المقاطعة الشعبية في البحرين للسلع والمنتجات التابعة للمتاجر والشركات الغربية الداعمة للكيان الصهيوني وقال آل محمود إن اسرائيل كيان صهيوني مفسد وبالتالي اي تعامل معهم لا يجر الا لمصلحتهم هم وعلينا ان نوحد صفوفنا وقال إذا توحد الفلسطينيون فإن العالم العربي كله سيدعمهم وسيخشاهم العالم أجمع ويأتي مطيعاً لهم.
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