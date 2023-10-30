Tuesday, 31 October 2023 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية البحرينية إلى الشعب الفلسطيني

10/30/2023 7:10:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) د. مصطفى السيد: مستمرون في دعم أهالينا في غزة

تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أرسلت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الشحنة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬طبية‭ ‬وإغاثية‭ ‬وغذائية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وبيّن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشحنة‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬للجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتقديم‭ ‬العون‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الشحنة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إرسالها‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬لدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ستواصلان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬وعملية‭ ‬توصيل‭ ‬المواد‭ ‬ستكون‭ ‬متواصلة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬تفقد‭ ‬الشحنة‭ ‬قام‭ ‬الأعضاء‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬التنموية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬إرسال‭ ‬الشحنات‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬أفكار‭ ‬تنموية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والأمور‭ ‬المعيشية‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفكار‭ ‬أخرى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338698

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث