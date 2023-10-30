إرسال الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية البحرينية إلى الشعب الفلسطيني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬إلى‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يعانون‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬أرسلت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الشحنة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬طبية‭ ‬وإغاثية‭ ‬وغذائية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة؛‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مبادرات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬وإغاثة‭ ‬المنكوبين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مثمناً‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وبيّن‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشحنة‭ ‬تأتي‭ ‬استمراراً‭ ‬للجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬البحرينية‭ ‬بتقديم‭ ‬العون‭ ‬لمساعدة‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وتعتبر‭ ‬الشحنة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إرسالها‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً‭ ‬لدعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬فإن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ستواصلان‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬يد‭ ‬العون‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬وعملية‭ ‬توصيل‭ ‬المواد‭ ‬ستكون‭ ‬متواصلة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭.‬

وعلى‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬تفقد‭ ‬الشحنة‭ ‬قام‭ ‬الأعضاء‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬عمل‭ ‬لمناقشة‭ ‬الخطوات‭ ‬التنموية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المطلوبة‭ ‬بعد‭ ‬مرحلة‭ ‬إرسال‭ ‬الشحنات‭ ‬وتم‭ ‬مناقشة‭ ‬عدة‭ ‬أفكار‭ ‬تنموية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مجالات‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والأمور‭ ‬المعيشية‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬بناء‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬ومجمع‭ ‬سكني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفكار‭ ‬أخرى‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬