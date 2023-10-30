مجلس الوزراء: زيارة الملك للإمارات تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دعوة المجتمع الدولي إلى إقرار هدنة إنسانية فورية في غزة
تأكيد موقف البحرين الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام
التنويه بدور الكادر الطبي البحريني لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية
الموافقة على تمويل 177 مشروعا ذات طابع بلدي
استعراض الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس أهمية زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ولقاء جلالته أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأهميتها على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
بعدها وجه المجلس تحية شكر لكافة الأطباء البحرينيين ومنتسبي القطاع الصحي لما يقدمونه من بذل وعطاء مقدر، ونوه بمناسبة يوم الطبيب البحريني بدور الكادر الطبي البحريني في مسارات التطوير بالخدمات الصحية والعلاجية.
بعد ذلك دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 120 دولة، بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية، وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكافٍ ودون عوائق، مجدداً التأكيد على موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة وإحياء عملية السلام، بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ثم قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرتين التاليتين:
1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تمويل مشاريع الحزمة الثالثة من صندوق الموارد البلدية المشتركة، بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة ويعود بالنفع على الوطن والمواطن من خلال 177 مشروعا ذات طابع بلدي.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آليات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
بعدها استعرض المجلس الموضوعين التاليين:
1- مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول إحصائيات الربع الثالث لرخص البناء الصادرة للفترة من يناير لغاية سبتمبر 2023، والتي أظهرت ازدياد عدد الرخص المستخرجة عبر نظام (بنايات) بنسبة 2.76 % مقارنة بالعام الماضي، كما زاد إجمالي مساحة بناء الرخص بنسبة 43 , 2 % .
2. مذكرة وزيرة شؤون الشباب حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028) التي وافق عليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة والتي تستند على 5 مرتكزات يتم تنفيذها من خلال مبادرات تنمي دور الشباب وتصقل مهاراتهم وتعزز إسهامهم في مسيرة التنمية الشاملة.
ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1- نتائج المشاركة في الاجتماع الخامس لوزراء داخلية التحالف الأمني الدولي.
2- نتائج المشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2023.
3- نتائج الاجتماع 24 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4- نتائج الاجتماع التاسع لوزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5- نتائج حوار الطاولة المستديرة حول الاستثمار في التنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة 8 من منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.
6- الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والتجارة لجمهورية الصين الشعبية.
7- المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية لمملكة البحرين في نوفمبر 2023.
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