مجلس الوزراء: زيارة الملك للإمارات تعزز العلاقات الأخوية بين البلدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تأكيد موقف البحرين الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام

التنويه بدور الكادر الطبي البحريني لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية

الموافقة على تمويل 177 مشروعا ذات طابع بلدي

استعراض الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب (2023-2028)

ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬





في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬زيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته‭ ‬أخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأخاه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬وأهميتها‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

‭ ‬بعدها‭ ‬وجه‭ ‬المجلس‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬لكافة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬لما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬وعطاء‭ ‬مقدر،‭ ‬ونوه‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬بدور‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التطوير‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية‭.‬

‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬دعا‭ ‬المجلس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لقرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأغلبية‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬ودائمة‭ ‬ومستدامة‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬والأعيان‭ ‬والمرافق‭ ‬المدنية،‭ ‬وتيسير‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لسكان‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬ومستمر‭ ‬وكافٍ‭ ‬ودون‭ ‬عوائق،‭ ‬مجدداً‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬الداعي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭ ‬وإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭.‬







‭ ‬ثم‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرتين‭ ‬التاليتين‭:‬

1-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬تمويل‭ ‬مشاريع‭ ‬الحزمة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الموارد‭ ‬البلدية‭ ‬المشتركة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬177‭ ‬مشروعا‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬بلدي‭.‬

2-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي‭ ‬بشأن‭ ‬آليات‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعين‭ ‬التاليين‭:‬

1-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬إحصائيات‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لرخص‭ ‬البناء‭ ‬الصادرة‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬لغاية‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬الرخص‭ ‬المستخرجة‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ (‬بنايات‭) ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬76 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬إجمالي‭ ‬مساحة‭ ‬بناء‭ ‬الرخص‭ ‬بنسبة‭ ‬43 , 2 % ‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬وزيرة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬حول‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ (‬2023-2028‭) ‬التي‭ ‬وافق‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والتي‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬مرتكزات‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرات‭ ‬تنمي‭ ‬دور‭ ‬الشباب‭ ‬وتصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتعزز‭ ‬إسهامهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

ثم‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬لوزراء‭ ‬داخلية‭ ‬التحالف‭ ‬الأمني‭ ‬الدولي‭.‬

2-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬مبادرة‭ ‬مستقبل‭ ‬الاستثمار‭ ‬2023‭.‬

3-‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬24‭ ‬للجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المكلفة‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرارات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

4-‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬التاسع‭ ‬لوزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

5-‭ ‬نتائج‭ ‬حوار‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬حول‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتجارة‭ ‬والتنمية‭ ‬الأونكتاد‭. ‬

6-‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬لوزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

7-‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬للوزراء‭ ‬وزيارات‭ ‬الوفود‭ ‬الأجنبية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭.‬