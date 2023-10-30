القائد العام يشيد بجهود السفير الياباني في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، مياموتو ماسايوكي سفير إمبراطورية اليابان الصديقة بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وذلك صباح أمس.
وشكر القائد العام لقوة دفاع البحرين سفير إمبراطورية اليابان الصديقة على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في مملكة البحرين، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه القادمة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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