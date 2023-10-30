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القائد العام يشيد بجهود السفير الياباني في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين

10/30/2023 7:10:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬مياموتو‭ ‬ماسايوكي‭ ‬سفير‭ ‬إمبراطورية‭ ‬اليابان‭ ‬الصديقة‭ ‬بمناسبة‭ ‬انتهاء‭ ‬فترة‭ ‬عمله،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وشكر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬سفير‭ ‬إمبراطورية‭ ‬اليابان‭ ‬الصديقة‭ ‬على‭ ‬جهوده‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهامه‭ ‬القادمة‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬مدير‭ ‬ديوان‭ ‬القيادة‭ ‬العامة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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