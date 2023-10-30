خالد بن عبد الله: الاهتمام بمنظومة الاتصال الوطني يعزز التواصل والتفاعل الإيجابي وإبراز المنجزات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الاهتمام الذي تحظى به منظومة الاتصال الوطني في مملكة البحرين يعكس الحرص على تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي مع المواطنين وكل الشركاء عبر توظيف الإعلام المسؤول وتسخير أداوته لإبراز منجزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقائه في مكتبه بقصر القضيبية، أحمد خالد العريفي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
وخلال اللقاء، أشاد بالدور الذي يضطلع به مركز الاتصال الوطني في توحيد الرسائل الاتصالية؛ لضمان تكامل جهود الأجهزة ذات الصلة، وإتاحة الخطاب الحكومي ليكون معبراً على الدوام عن الواقع للمعنيين به على المستويين المحلي والدولي.
كما اطلع في هذا الصدد على خطط مركز الاتصال الوطني ومشاريعه ومبادراته، راجياً للرئيس التنفيذي وجميع منتسبي المركز التوفيق والنجاح لتحقيق التطلعات المنشودة.
من جانبه، أعرب أحمد خالد العريفي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لحرصه المتواصل على الارتقاء بأداء منظومة الاتصال الوطني بما يعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين.
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