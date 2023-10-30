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خالد بن عبد الله: الاهتمام بمنظومة الاتصال الوطني يعزز التواصل والتفاعل الإيجابي وإبراز المنجزات

10/30/2023 7:10:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬منظومة‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬وكل‭ ‬الشركاء‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬الإعلام‭ ‬المسؤول‭ ‬وتسخير‭ ‬أداوته‭ ‬لإبراز‭ ‬منجزات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الرسائل‭ ‬الاتصالية؛‭ ‬لضمان‭ ‬تكامل‭ ‬جهود‭ ‬الأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الخطاب‭ ‬الحكومي‭ ‬ليكون‭ ‬معبراً‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬للمعنيين‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬ومشاريعه‭ ‬ومبادراته،‭ ‬راجياً‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬المركز‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لتحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬العريفي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمعالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لحرصه‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬منظومة‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

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