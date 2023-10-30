الملك يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (96) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، وعضوية كل من:
1- علي عبدالله العرادي نائبا للرئيس.
2- إبراهيم داوود نونو.
3- د. مجيد محسن العصفور.
4- د. الصادق عمر خلف الله.
5- صلاح يوسف الجودر.
6- سوشيل مولجيمال.
7- محمد محمود عبدالسلام عبداللطيف.
8- د. السيد محمد علي الحسيني.
9- نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو غيسوت.
10- د. الحاخام أبراهام سكوركا.
11- نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس.
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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