Tuesday, 31 October 2023 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يصدر مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

10/30/2023 7:10:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬96‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

‭ ‬المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس‭.‬

2-‭ ‬إبراهيم‭ ‬داوود‭ ‬نونو‭.‬

3-‭ ‬د‭. ‬مجيد‭ ‬محسن‭ ‬العصفور‭.‬

4-‭ ‬د‭. ‬الصادق‭ ‬عمر‭ ‬خلف‭ ‬الله‭.‬

5-‭ ‬صلاح‭ ‬يوسف‭ ‬الجودر‭.‬

6-‭ ‬سوشيل‭ ‬مولجيمال‭.‬

7-‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬عبدالسلام‭ ‬عبداللطيف‭.‬

8-‭ ‬د‭. ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬الحسيني‭.‬

9-‭ ‬نيافة‭ ‬الكاردينال‭ ‬ميغيل‭ ‬أنخيل‭ ‬أيوزو‭ ‬غيسوت‭.‬

10-‭ ‬د‭. ‬الحاخام‭ ‬أبراهام‭ ‬سكوركا‭.‬

11-‭ ‬نيافة‭ ‬الحبر‭ ‬الجليل‭ ‬الأنبا‭ ‬يوليوس‭.‬

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬



MENAFN30102023000055011008ID1107338693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث