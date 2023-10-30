محافظ المحرق: نعتز باحتضان أهالي المحرق للمكتبات الثقافية والأدبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬المحافظ‭ ‬لمجلس‭ ‬المؤرخ‭ ‬والشاعر‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬عمرو‭ ‬العماري‭ ‬الذي‭ ‬يعرض‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مقتنياته‭ ‬الأدبية‭ ‬والثقافية‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬تجميعها‭ ‬منذ‭ ‬عشرات‭ ‬السنين،‭ ‬وبات‭ ‬مرجعاً‭ ‬للباحثين‭ ‬وهواة‭ ‬القراءة،‭ ‬وأشاد‭ ‬المحافظ‭ ‬بمحتوى‭ ‬المكتبة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمؤرخ‭ ‬العماري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‮

‬المحافظة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬لتلك‭ ‬الكتب‭ ‬تدعي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الجميع‭ ‬للاطلاع‭ ‬واقتناء‭ ‬تلك‭ ‬الكتب‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬النوادر‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬المؤرخ‭ ‬والشاعر‭ ‬مبارك‭ ‬العماري‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمحافظ‭ ‬على‭ ‬إثرائه‭ ‬للمكتبة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬مرحباً‭ ‬بدعوة‭ ‬المحافظ‭ ‬لإقامة‭ ‬معرض‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬دعوة‭ ‬المهتمين‭ ‬والأدباء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬