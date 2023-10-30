محافظ المحرق: نعتز باحتضان أهالي المحرق للمكتبات الثقافية والأدبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أن المحرق تعتز باحتضان أهاليها للمكتبات الثقافية والأدبية التي تحوي عددا من الكتب النادرة في كافة المجالات، مؤكدا على دعم المحافظة لمثل تلك المكتبات المنزلية التي تعكس مدى ثقافة الأهالي وحرصهم على نقل تلك الكتب الى كافة الأجيال.
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمجلس المؤرخ والشاعر مبارك بن عمرو العماري الذي يعرض من خلاله جزءاً من مقتنياته الأدبية والثقافية التي عمل على تجميعها منذ عشرات السنين، وبات مرجعاً للباحثين وهواة القراءة، وأشاد المحافظ بمحتوى المكتبة الخاصة بالمؤرخ العماري، مؤكداً على أن
المحافظة تعمل على إقامة معرض لتلك الكتب تدعي من خلاله الجميع للاطلاع واقتناء تلك الكتب التي بات بعضها من النوادر.
من جانبه قدم المؤرخ والشاعر مبارك العماري شكره وتقديره للمحافظ على إثرائه للمكتبة بعدد من الكتب التاريخية التي تعود إلى القرن الماضي، مرحباً بدعوة المحافظ لإقامة معرض على مستوى المملكة يتم من خلاله دعوة المهتمين والأدباء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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