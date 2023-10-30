محافظ الجنوبية يفتتح معرض مشاريع برنامج السجون المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ،‭ ‬استمرار‭ ‬نهج‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تثقف‭ ‬المجتمع‭ ‬بالجانب‭ ‬الأمني‭ ‬والمجتمعي‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬متابعة‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬قيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية‭ ‬للأفراد،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬تجاه‭ ‬مكتسبات‭ ‬وحاضر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬والمساهم‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬نبيلة‭ ‬ومبادئ‭ ‬إنسانية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬منه‭ ‬بهدف‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وإشراكهم‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة،‭ ‬وإمكانية‭ ‬استفادتهم‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬مهارات‭ ‬وأنشطة‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أنموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مشاريع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يرافقه‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬حيث‭ ‬أطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬جهودهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬واستفادتهم‭ ‬من‭ ‬البرنامج؛‭ ‬والمتخصصة‭ ‬بعدّة‭ ‬جوانب‭ ‬علمية‭ ‬وعملية‭ ‬قام‭ ‬المستفيدون‭ ‬بتصميمها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬استفادوا‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬التحاقهم‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المستثمرون‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬لدور‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬وتبني‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الناجحة‭ ‬ومساعدة‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بمشاريعهم‭. ‬