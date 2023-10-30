محافظ الجنوبية يفتتح معرض مشاريع برنامج السجون المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، معرض مشاريع برنامج السجون المفتوحة لعام 2023، المقام بصالة نادي مدينة عيسى، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، بحضور النائب عبدالله خليفة الرميحي عضو مجلس النواب، والشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبدالله إبراهيم عبداللطيف، والعقيد حمد محمد الخياط نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وعدد من ضباط إدارات وزارة الداخلية والمسؤولين.
بهذه المناسبة، أكد سمو المحافظ، استمرار نهج المحافظة الجنوبية في تشجيع مختلف المبادرات والبرامج التي تثقف المجتمع بالجانب الأمني والمجتمعي وذلك ضمن متابعة توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يخدم ذلك قيم المسؤولية المجتمعية والمبادئ الحضارية للأفراد، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مكتسبات وحاضر مملكة البحرين.
وأشاد سمو المحافظ بالدور الفاعل والمساهم لبرنامج السجون المفتوحة، لما يقدمه البرنامج من أهداف نبيلة ومبادئ إنسانية للمستفيدين منه بهدف تأهيلهم وإشراكهم وتثقيفهم بكل السبل الممكنة، وإمكانية استفادتهم عبر تحقيق مهارات وأنشطة نوعية تسهم في رفع قدرات وإمكانيات المستفيد من هذا البرنامج الذي يعد أنموذجاً يحتذى به في مجال الإصلاح والتأهيل.
ثم تفضل سمو المحافظ بأخذ جولة في معرض مشاريع المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يرافقه الحضور الكريم، حيث أطلع سموه على عدد من المشاريع والتي تعكس جهودهم وقدراتهم واستفادتهم من البرنامج؛ والمتخصصة بعدّة جوانب علمية وعملية قام المستفيدون بتصميمها وفق المعايير التي استفادوا منها خلال التحاقهم بالبرنامج، كما اطلع سموه على ما يقدمه المستثمرون للمستفيدين، لدور المحافظة في دعوة المستثمرين للاطلاع وتبني بعض المشاريع الناجحة ومساعدة المستفيدين في البدء بمشاريعهم.
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