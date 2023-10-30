Tuesday, 31 October 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الجنوبية يفتتح معرض مشاريع برنامج السجون المفتوحة

10/30/2023 7:10:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معرض‭ ‬مشاريع‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬المقام‭ ‬بصالة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بحضور‭ ‬النائب‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الرميحي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬والشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬والعقيد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬إدارات‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والمسؤولين‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ،‭ ‬استمرار‭ ‬نهج‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تثقف‭ ‬المجتمع‭ ‬بالجانب‭ ‬الأمني‭ ‬والمجتمعي‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬متابعة‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬ذلك‭ ‬قيم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والمبادئ‭ ‬الحضارية‭ ‬للأفراد،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬تجاه‭ ‬مكتسبات‭ ‬وحاضر‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬والمساهم‭ ‬لبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬لما‭ ‬يقدمه‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬نبيلة‭ ‬ومبادئ‭ ‬إنسانية‭ ‬للمستفيدين‭ ‬منه‭ ‬بهدف‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وإشراكهم‭ ‬وتثقيفهم‭ ‬بكل‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة،‭ ‬وإمكانية‭ ‬استفادتهم‭ ‬عبر‭ ‬تحقيق‭ ‬مهارات‭ ‬وأنشطة‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانيات‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أنموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭.‬

ثم‭ ‬تفضل‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بأخذ‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬مشاريع‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬يرافقه‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم،‭ ‬حيث‭ ‬أطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬جهودهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬واستفادتهم‭ ‬من‭ ‬البرنامج؛‭ ‬والمتخصصة‭ ‬بعدّة‭ ‬جوانب‭ ‬علمية‭ ‬وعملية‭ ‬قام‭ ‬المستفيدون‭ ‬بتصميمها‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬استفادوا‭ ‬منها‭ ‬خلال‭ ‬التحاقهم‭ ‬بالبرنامج،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬المستثمرون‭ ‬للمستفيدين،‭ ‬لدور‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬دعوة‭ ‬المستثمرين‭ ‬للاطلاع‭ ‬وتبني‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الناجحة‭ ‬ومساعدة‭ ‬المستفيدين‭ ‬في‭ ‬البدء‭ ‬بمشاريعهم‭. ‬

MENAFN30102023000055011008ID1107338691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث