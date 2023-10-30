القسام: نخوض اشتباكات مع قوات العدو
التاريخ
10/30/2023 3:12:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105′′ مع قوات العدو شمال غرب غزة".
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