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الحكومة: توفير زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة

10/30/2023 3:12:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات و نقيب النقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الاردنية و رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين، وبحضور الأمين العام، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون الأردني، والتي من شأنها توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاع الحكومي و القطاع الخاص.
وأكد الحنيفات أن هذه الحملة هي سلسلة من مصفوفة العمل التي تنظمها وزارة الزراعة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني و أحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة والتي بالعادة تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.
وأضاف الحنيفات أنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية والتي من خلالها يتم إجراء الفحوصات الكيميائية و الحسية والتي ستتم في مختبرات معتمده و التي نضمن من خلالها سير عملية الحملة بصورة دقيقة.

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