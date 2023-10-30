الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوقع في ساعات ما بعد ظهر يوم غد الثلاثاء هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية الغربية قد يصحبها الرعد احياناً في بعض المناطق.
ليلاً: الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
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