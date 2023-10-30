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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس

10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من بلدة عقابا، شمال طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل المعتقل المحرر مصطفى محمد سعيد أبو عرة (63 عاما)، بعد استدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر سالم.




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