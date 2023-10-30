الاحتلال يعتقل فلسطينيا من طوباس
التاريخ
10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا فلسطينيا من بلدة عقابا، شمال طوباس.
وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل المعتقل المحرر مصطفى محمد سعيد أبو عرة (63 عاما)، بعد استدعائه لمقابلة مخابراته في معسكر سالم.
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