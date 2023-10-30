خمسة شهداء و15 إصابة في قصف الاحتلال لمركبة ودراجة نارية في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية ومركبة بالقرب من صيدلية اليازوري، عند مفترق شارع المدرسة في حي الأمل غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
في السياق، أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني صبحي سكيك، استهداف طائرات الاحتلال للمستشفى للمرة الثانية، وهو المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في القطاع، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهرومكانيكية وتعرض حياة المرضى والطواقم للخطر.
وفا
MENAFN30102023000208011052ID1107337467
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.