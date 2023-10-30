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أضرار بالغة تلحق بالمستشفى الإندونيسي في غزة

10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة استهدف المباني الملاصقة لمستشفى الإندونيسي شمال القطاع غزة.
وبين أن القصف ألحق أضرارا بالغة في المستشفى، ما عرض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية وآلاف النازحين بداخله للخطر.

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