أضرار بالغة تلحق بالمستشفى الإندونيسي في غزة

أضرار بالغة تلحق بالمستشفى الإندونيسي في غزة
التاريخ
10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة استهدف المباني الملاصقة لمستشفى الإندونيسي شمال القطاع غزة.
وبين أن القصف ألحق أضرارا بالغة في المستشفى، ما عرض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية وآلاف النازحين بداخله للخطر.
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