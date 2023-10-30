جيش الاحتلال يزعم تحرير مجندة أسيرة خلال عملية برية

جيش الاحتلال يزعم تحرير مجندة أسيرة خلال عملية برية
التاريخ
10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إنه "حرر جندية" بعد أسرها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الإعلان الإسرائيلي.
ولم يصدر تعليق من حركة حماس وكتائب القسام، على الإعلان الإسرائيلي.
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