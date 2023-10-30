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جيش الاحتلال يزعم تحرير مجندة أسيرة خلال عملية برية

10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إنه "حرر جندية" بعد أسرها من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق الإعلان الإسرائيلي.
ولم يصدر تعليق من حركة حماس وكتائب القسام، على الإعلان الإسرائيلي.

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