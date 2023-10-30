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الاحتلال يقصف مستشفى الصداقة التركي الخاص بمرضى السرطان

10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الخاص بمرضى السرطان في وسط غزة للمرة الثانية خلال اليوم.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان: "ما زالت النيران مشتعلة في مستشفى الصداقة التركي إثر قصف إسرائيلي استهدف للطابق الثالث منه".

روسيا اليوم

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