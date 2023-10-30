الاحتلال يقصف مستشفى الصداقة التركي الخاص بمرضى السرطان
التاريخ
10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الخاص بمرضى السرطان في وسط غزة للمرة الثانية خلال اليوم.
وبحسب ما أفاد به شهود عيان: "ما زالت النيران مشتعلة في مستشفى الصداقة التركي إثر قصف إسرائيلي استهدف للطابق الثالث منه".
روسيا اليوم
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