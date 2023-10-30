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حماس تكشف حقيقة تحرير مجندة أسيرة بعملية برية

10/30/2023 3:12:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق أن مزاعم الاحتلال بتحرير مجندة من قطاع غزة هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثته كتائب القسام الاثنين.
وأضاف "لا أحد يصدق روايات الاحتلال المتهافتة.. ومجتمعهم نفسه لا يصدق قادته"، مشيرا إلى أنه ما ستقوله المقاومة هو "القول الفصل".

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