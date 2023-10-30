حماس تكشف حقيقة تحرير مجندة أسيرة بعملية برية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق أن مزاعم الاحتلال بتحرير مجندة من قطاع غزة هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثته كتائب القسام الاثنين.
وأضاف "لا أحد يصدق روايات الاحتلال المتهافتة.. ومجتمعهم نفسه لا يصدق قادته"، مشيرا إلى أنه ما ستقوله المقاومة هو "القول الفصل".
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