14 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 14 مواطنا فلسطينيا مساء اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مصدر، بأن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات، مشيرا إلى أن الشهداء من عائلتي المقوسي والبكري الذين نزحوا من شمال قطاع غزة.
وفا
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