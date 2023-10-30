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14 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات

10/30/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد 14 مواطنا فلسطينيا مساء اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مصدر، بأن 14 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة حمدان في منطقة الدعوة بمخيم النصيرات، مشيرا إلى أن الشهداء من عائلتي المقوسي والبكري الذين نزحوا من شمال قطاع غزة.

وفا

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