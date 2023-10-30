بيان سعودي صارم بشأن الاحداث الراهنة

بيان سعودي صارم بشأن الاحداث الراهنة
التاريخ
10/30/2023 3:12:44 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لأنها تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.
ودعت لتمكين المنظمات الإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين في قطاع غزة دون عوائق.
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