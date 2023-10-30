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مستشار زيلينسكي يوضح بشأن عمليات السرقة في أوكرانيا

10/30/2023 3:12:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المسؤولين في أوكرانيا يسرقون "كما لو أنه لن يكون هناك يوم اسمه "غدا""، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز".

وأضاف المستشار أنه إقالة وزير الدفاع (أليكسي ريزنيكوف) لم تجعل المسؤولين "يشعرون بأي خوف."
وفي وقت سابق، ذكر تقرير منظمة جنيف غير الحكومية "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان" أن الفساد في أوكرانيا سيكون المشكلة الرئيسية بعد انتهاء الصراع، وأشارت إلى أن من الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذا الخطر.

روسيا اليوم

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