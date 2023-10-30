مستشار زيلينسكي يوضح بشأن عمليات السرقة في أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المسؤولين في أوكرانيا يسرقون "كما لو أنه لن يكون هناك يوم اسمه "غدا""، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز".
وأضاف المستشار أنه إقالة وزير الدفاع (أليكسي ريزنيكوف) لم تجعل المسؤولين "يشعرون بأي خوف."
وفي وقت سابق، ذكر تقرير منظمة جنيف غير الحكومية "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان" أن الفساد في أوكرانيا سيكون المشكلة الرئيسية بعد انتهاء الصراع، وأشارت إلى أن من الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذا الخطر.
روسيا اليوم
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