مستشار زيلينسكي يوضح بشأن عمليات السرقة في أوكرانيا

وأضاف المستشار أنه إقالة وزير الدفاع (أليكسي ريزنيكوف) لم تجعل المسؤولين "يشعرون بأي خوف." وفي وقت سابق، ذكر تقرير منظمة جنيف غير الحكومية "المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان" أن الفساد في أوكرانيا سيكون المشكلة الرئيسية بعد انتهاء الصراع، وأشارت إلى أن من الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذا الخطر.

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