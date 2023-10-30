مستعمرون يشقون طريقا جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/شق مستعمرون، اليوم الإثنين، طريقا في أراضي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين شقوا طريقا في أرض تعود للمواطن حسن العروج بمحاذاة مستعمرة " تكواع"، الجاثمة على أراضي المواطنين.
يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في تقوع خلال الفترة الأخيرة، تمثلت بإغلاق الطريق المؤدي إلى برية تقوع ومنع أصحابها من الوصول إليها، إضافة لهدم خيم وغرف زراعية، وتجريف مساحات شاسعة.
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