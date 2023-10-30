مستعمرون يشقون طريقا جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/شق مستعمرون، اليوم الإثنين، طريقا في أراضي بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستعمرين شقوا طريقا في أرض تعود للمواطن حسن العروج بمحاذاة مستعمرة " تكواع"، الجاثمة على أراضي المواطنين.

يشار إلى أن المستعمرين وقوات الاحتلال صعدوا من اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في تقوع خلال الفترة الأخيرة، تمثلت بإغلاق الطريق المؤدي إلى برية تقوع ومنع أصحابها من الوصول إليها، إضافة لهدم خيم وغرف زراعية، وتجريف مساحات شاسعة.