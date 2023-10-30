3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس
التاريخ
10/30/2023 3:12:18 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زواتا، غرب نابلس.
وأفادت الإغاثة الطبية بأن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما برأسه والآخر في الفخذ، إضافة لإصابة شاب (35 عاما) بعيار حي في كتفه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية زواتا.
MENAFN30102023000205011050ID1107337457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.