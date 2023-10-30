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3 إصابات بالرصاص الحي في مواجهات مع الاحتلال غرب نابلس

10/30/2023 3:12:18 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زواتا، غرب نابلس.

وأفادت الإغاثة الطبية بأن طفلين أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما برأسه والآخر في الفخذ، إضافة لإصابة شاب (35 عاما) بعيار حي في كتفه، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية زواتا.

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