تشييع جثمان الشهيد أحمد نوفل في قرية رأس كركر غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/شيعت جماهير غفيرة في قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب أحمد نوفل (23 عاما)، الذي ارتقى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص مستعمر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وانطلق موكب التشييع، من مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل مواراته الثرى.
وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكان الشهيد نوفل، قد خضع لعدة عمليات جراحية منذ إصابته التي وُصفت حينها بأنها حرجة جدا، وبقي موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي طيلة هذه الفترة، إلى أن أُعلن عن استشهاده اليوم.
وبارتقاء الشاب نوفل، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ستة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري إلى 122، ومنذ بداية العام الجاري إلى 330 شهيداً.
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