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تشييع جثمان الشهيد أحمد نوفل في قرية رأس كركر غرب رام الله

10/30/2023 3:12:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/شيعت جماهير غفيرة في قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب أحمد نوفل (23 عاما)، الذي ارتقى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص مستعمر في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وانطلق موكب التشييع، من مجمع فلسطين الطبي وصولا إلى منزل ذويه، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد القرية، قبل مواراته الثرى.

وردد المشاركون في التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان الشهيد نوفل، قد خضع لعدة عمليات جراحية منذ إصابته التي وُصفت حينها بأنها حرجة جدا، وبقي موصولا بأجهزة التنفس الاصطناعي طيلة هذه الفترة، إلى أن أُعلن عن استشهاده اليوم.

وبارتقاء الشاب نوفل، ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى ستة، ومنذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري إلى 122، ومنذ بداية العام الجاري إلى 330 شهيداً.

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