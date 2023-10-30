439 شهيدا من أسرة قطاع التعليم العالي في شطري الوطن منذ 7 الجاري

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعداد الشهداء من أسرة قطاع التعليم العالي في شطري الوطن بلغ 439 شهيدا منذ 7/10/2023، منهم 427 طالبا و12 عاملاً، وأن 85% منهم في قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنه ومن المُرجَّح أن يكون العدد الفعلي أكبر نتيجة استمرار ارتكاب الاحتلال للمجازر والاعتداءات على مدار الساعة، ووجود أعدادٍ كبيرةٍ من الشهداء تحت الأنقاض في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن 11 من مباني التعليم العالي تضررت بشكل كامل أو جزئي، منها تسعة مباني في قطاع غزة، واثنين في الضفة الغربية.
ولفتت "التعليم العالي" إلى أن العملية التعليمية تعطلت برمتها في 19 مؤسسة تعليم عالٍ في قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 88,000 طالب/ة من تلقي تعليمهم منذ بدء العدوان على القطاع، إضافة لتعطل التعليم الوجاهي في كافة مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية والبالغ عددها 34 مؤسسة، والتي تضم أكثر من 138,800 طالب/ة، وذلك نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين بسبب حواجز الاحتلال واعتداءاته المستمرة.
وأوضحت أن هناك المئات من المعتقلين في الضفة الغربية وآلاف الجرحى في قطاع غزة من أسرة التعليم العالي، الذين يتعذر رصد أعدادهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية، مشيرة إلى أن المعلومات والأرقام الواردة في هذا البيان هي في تغيّر وارتفاع مستمر بسبب تواصل العدوان على قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.
MENAFN30102023000205011050ID1107337455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.