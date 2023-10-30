439 شهيدا من أسرة قطاع التعليم العالي في شطري الوطن منذ 7 الجاري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أعداد الشهداء من أسرة قطاع التعليم العالي في شطري الوطن بلغ 439 شهيدا منذ 7/10/2023، منهم 427 طالبا و12 عاملاً، وأن 85% منهم في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أنه ومن المُرجَّح أن يكون العدد الفعلي أكبر نتيجة استمرار ارتكاب الاحتلال للمجازر والاعتداءات على مدار الساعة، ووجود أعدادٍ كبيرةٍ من الشهداء تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن 11 من مباني التعليم العالي تضررت بشكل كامل أو جزئي، منها تسعة مباني في قطاع غزة، واثنين في الضفة الغربية.

ولفتت "التعليم العالي" إلى أن العملية التعليمية تعطلت برمتها في 19 مؤسسة تعليم عالٍ في قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 88,000 طالب/ة من تلقي تعليمهم منذ بدء العدوان على القطاع، إضافة لتعطل التعليم الوجاهي في كافة مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية والبالغ عددها 34 مؤسسة، والتي تضم أكثر من 138,800 طالب/ة، وذلك نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين بسبب حواجز الاحتلال واعتداءاته المستمرة.

وأوضحت أن هناك المئات من المعتقلين في الضفة الغربية وآلاف الجرحى في قطاع غزة من أسرة التعليم العالي، الذين يتعذر رصد أعدادهم حتى الآن بسبب الظروف الميدانية، مشيرة إلى أن المعلومات والأرقام الواردة في هذا البيان هي في تغيّر وارتفاع مستمر بسبب تواصل العدوان على قطاع غزة، والاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.