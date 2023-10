برنامج Izcentral من إينكس-تك يتواصل مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول

لوحات السيارات كأوراق اعتماد للدخول

إينكس تكنولوجيز تحصل على شهادة لينل إس2 وتنضم لبرنامج OAAP؛ برنامج IZCentral يتفاعل مع نظام أونجارد

- Roman Prilutsky, INEX-TECH CEOWAYNE, NEW JERSEY, UNITED STATES, October 30, 2023 /EINPresswire / --ChatGPTتلقت شركة "إينكس-تكنولوجيز" شهادة مصنع لينل إس2 ضمن برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح. ويتواصل برنامج إدارة نظام التعرف على لوحات السيارات IZCentral التابع لـ"إينكس-تك" مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول والأمان.واين، نيو جيرسي، 28/10/2023 - أعلنت شركة إينكس تكنولوجيز اليوم أنها تلقت شهادة مصنع لينل إس2 وانضمت إلى برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح (OAAP). برنامج IZCentral التابع لـ"إينكس-تك"، وهو برنامج إدارة نظام التعرف على لوحات السيارات (ALPR)، يتواصل مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول، ويمكّن النظام من فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات واستخدام لوحات السيارات كوسيلة تعريف. علاوة على ذلك، يمكن استخدام لوحات السيارات بالإضافة إلى البطاقة التعريفية (كوسيلة تعريف أولية/ثانوية).أكملت "إينكس-تك" الاختبارات المصنعية اللازمة في لينل إس2 للتحقق من وظيفة واجهتها مع نظام أونجارد. قال جون مارشيولي، مدير إدارة المنتجات في OAAP بشركة لينل إس2: "استخدام لوحة السيارة كوسيلة تعريف لا يتطلب أي تفاعل من السائق، مما يقضي تقريباً على أوقات الانتظار والازدحامات التي تسببها الحاجة للتوقف وإظهار أو تمرير بطاقة تعريف". وأضاف: "نتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح".تعد الواجهة بين نظام التحكم في الدخول أونجارد وبرنامج IZCentral لإدارة نظام ALPR فائدة كبيرة لكل من "إينكس-تك" ومستخدميها النهائيين.تسمح الواجهة لنا بتقديم حل أكثر شمولاً لعملائنا. من خلال دمج ميزات نظام التحكم في الدخول أونجارد مع قدرات ALPR لبرنامج IZCentral، يمكن لـ"إينكس-تك" توفير حل أكثر قوة وأمانًا للتحكم في الدخول يمكنه فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات.وفقًا لآنا إيلينسكايا، مديرة المبيعات والتسويق العالمية في "إينكس-تك"، "تعتبر الواجهة بين أونجارد وIZCentral تغييرًا جذريًا بالنسبة لنا ولعملائنا. إن القدرة على استخدام لوحات السيارات كوسيلة تعريف بالإضافة إلى البطاقة التعريفية تمثل ميزة كبيرة تمكّن من نظام أكثر أمانًا وكفاءة للتحكم في الدخول. بهذه الواجهة، يمكن لعملائنا الشعور بالاطمئنان علمًا بأن منشآتهم محمية بأحدث التقنيات".أضافت آنا: "تسمح الواجهة أيضًا لنا بتقديم حل أكثر اكتمالًا لعملائنا، من خلال دمج أفضل ميزات نظامين رائدين. مع القدرة على فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة وراحة في التحكم بالدخول".بشكل عام، تعتبر الواجهة بين نظام التحكم في الدخول أونجارد وبرنامج IZCentral لإدارة نظام ALPR مكسبًا لكل من "إينكس-تك" وعملائها. فهي توفر أمانًا مُحسنًا، وراحة، وحلاً أكثر اكتمالاً للتحكم في الدخول.لا توفر الواجهة بين IZCentral ونظام أونجارد للمستخدمين قدرات تحكم شاملة في الدخول فحسب، بل يمكن تعزيزها أيضًا لتشمل قدرات إدارة الزوار. من خلال إضافة IZCloud التابعة لـ"إينكس-تك" إلى المزيج، يمكن للعملاء تنفيذ نظام شامل وكامل لإدارة الزوار بالنسبة للمركبات بناءً على لوحاتها. تسمح هذه الإضافة لعملاء لينل إس2 بدعوة الزوار وإدارة دخول المركبات الزائرة، بينما يستمر نظام أونجارد في إدارة التحكم في دخول الموظفين. توفر مزيج هذه الأنظمة للعملاء حلاً شاملاً ومتينًا يعزز الأمان والامتثال للوائح.حول "إينكس-تك""إينكس-تك" هي شركة أمريكية موثوقة تقدم تقنية التعرف التلقائي على لوحات السيارات (ALPR) / التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR) منذ عام 1993. تجعل خبرتها في هذا المجال موردًا موثوقًا به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي تسعى وراء كاميرات قارئ لوحات السيارات والحلول المخصصة. ما يميز "إينكس-تك" عن غيرها من المزودين هو أنها تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة والبرمجيات بنفسها. تستخدم حلول "إينكس-تك" تقنيات LED الأشعة تحت الحمراء المتقدمة وتقنيات الغالق العالمي، مما يمكّن من التقاط فعّال لبيانات لوحات السيارات من المركبات المارة بشكل واقعي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن ظروف الإضاءة أو سرعة المركبة. لدى "إينكس-تك" محرك تعرف على لوحات السيارات يغطي جميع لوحات السيارات في جميع أنحاء العالم. تقنيتهم ليست محدودة بمنطقة معينة، وتم تركيب حلولهم في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا. مع انتشارها العالمي وتقنيتها المتقدمة، أصبحت "إينكس-تك" من الشركات الرائدة في توفير حلول التعرف على لوحات السيارات عالميًا.

