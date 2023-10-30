برنامج Izcentral من إينكس-تك يتواصل مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول

لوحات السيارات كأوراق اعتماد للدخول

إينكس تكنولوجيز تحصل على شهادة لينل إس2 وتنضم لبرنامج OAAP؛ برنامج IZCentral يتفاعل مع نظام أونجارد

- Roman Prilutsky, INEX-TECH CEOWAYNE, NEW JERSEY, UNITED STATES, October 30, 2023 /EINPresswire / --ChatGPTتلقت شركة "إينكس-تكنولوجيز" شهادة مصنع لينل إس2 ضمن برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح. ويتواصل برنامج إدارة نظام التعرف على لوحات السيارات IZCentral التابع لـ"إينكس-تك" مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول والأمان.واين، نيو جيرسي، 28/10/2023 - أعلنت شركة إينكس تكنولوجيز اليوم أنها تلقت شهادة مصنع لينل إس2 وانضمت إلى برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح (OAAP). برنامج IZCentral التابع لـ"إينكس-تك"، وهو برنامج إدارة نظام التعرف على لوحات السيارات (ALPR)، يتواصل مع نظام لينل إس2 أونجارد للتحكم في الدخول، ويمكّن النظام من فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات واستخدام لوحات السيارات كوسيلة تعريف. علاوة على ذلك، يمكن استخدام لوحات السيارات بالإضافة إلى البطاقة التعريفية (كوسيلة تعريف أولية/ثانوية).أكملت "إينكس-تك" الاختبارات المصنعية اللازمة في لينل إس2 للتحقق من وظيفة واجهتها مع نظام أونجارد. قال جون مارشيولي، مدير إدارة المنتجات في OAAP بشركة لينل إس2: "استخدام لوحة السيارة كوسيلة تعريف لا يتطلب أي تفاعل من السائق، مما يقضي تقريباً على أوقات الانتظار والازدحامات التي تسببها الحاجة للتوقف وإظهار أو تمرير بطاقة تعريف". وأضاف: "نتطلع إلى مشاركتهم المستمرة في برنامج تحالف لينل إس2 المفتوح".تعد الواجهة بين نظام التحكم في الدخول أونجارد وبرنامج IZCentral لإدارة نظام ALPR فائدة كبيرة لكل من "إينكس-تك" ومستخدميها النهائيين.تسمح الواجهة لنا بتقديم حل أكثر شمولاً لعملائنا. من خلال دمج ميزات نظام التحكم في الدخول أونجارد مع قدرات ALPR لبرنامج IZCentral، يمكن لـ"إينكس-تك" توفير حل أكثر قوة وأمانًا للتحكم في الدخول يمكنه فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات.وفقًا لآنا إيلينسكايا، مديرة المبيعات والتسويق العالمية في "إينكس-تك"، "تعتبر الواجهة بين أونجارد وIZCentral تغييرًا جذريًا بالنسبة لنا ولعملائنا. إن القدرة على استخدام لوحات السيارات كوسيلة تعريف بالإضافة إلى البطاقة التعريفية تمثل ميزة كبيرة تمكّن من نظام أكثر أمانًا وكفاءة للتحكم في الدخول. بهذه الواجهة، يمكن لعملائنا الشعور بالاطمئنان علمًا بأن منشآتهم محمية بأحدث التقنيات".أضافت آنا: "تسمح الواجهة أيضًا لنا بتقديم حل أكثر اكتمالًا لعملائنا، من خلال دمج أفضل ميزات نظامين رائدين. مع القدرة على فتح البوابات تلقائيًا بناءً على لوحات السيارات، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتجربة أكثر سلاسة وراحة في التحكم بالدخول".بشكل عام، تعتبر الواجهة بين نظام التحكم في الدخول أونجارد وبرنامج IZCentral لإدارة نظام ALPR مكسبًا لكل من "إينكس-تك" وعملائها. فهي توفر أمانًا مُحسنًا، وراحة، وحلاً أكثر اكتمالاً للتحكم في الدخول.لا توفر الواجهة بين IZCentral ونظام أونجارد للمستخدمين قدرات تحكم شاملة في الدخول فحسب، بل يمكن تعزيزها أيضًا لتشمل قدرات إدارة الزوار. من خلال إضافة IZCloud التابعة لـ"إينكس-تك" إلى المزيج، يمكن للعملاء تنفيذ نظام شامل وكامل لإدارة الزوار بالنسبة للمركبات بناءً على لوحاتها. تسمح هذه الإضافة لعملاء لينل إس2 بدعوة الزوار وإدارة دخول المركبات الزائرة، بينما يستمر نظام أونجارد في إدارة التحكم في دخول الموظفين. توفر مزيج هذه الأنظمة للعملاء حلاً شاملاً ومتينًا يعزز الأمان والامتثال للوائح.حول "إينكس-تك""إينكس-تك" هي شركة أمريكية موثوقة تقدم تقنية التعرف التلقائي على لوحات السيارات (ALPR) / التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR) منذ عام 1993. تجعل خبرتها في هذا المجال موردًا موثوقًا به للمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي تسعى وراء كاميرات قارئ لوحات السيارات والحلول المخصصة. ما يميز "إينكس-تك" عن غيرها من المزودين هو أنها تقوم بتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة والبرمجيات بنفسها. تستخدم حلول "إينكس-تك" تقنيات LED الأشعة تحت الحمراء المتقدمة وتقنيات الغالق العالمي، مما يمكّن من التقاط فعّال لبيانات لوحات السيارات من المركبات المارة بشكل واقعي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بغض النظر عن ظروف الإضاءة أو سرعة المركبة. لدى "إينكس-تك" محرك تعرف على لوحات السيارات يغطي جميع لوحات السيارات في جميع أنحاء العالم. تقنيتهم ليست محدودة بمنطقة معينة، وتم تركيب حلولهم في جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا. مع انتشارها العالمي وتقنيتها المتقدمة، أصبحت "إينكس-تك" من الشركات الرائدة في توفير حلول التعرف على لوحات السيارات عالميًا.

ANNA ILINSKAYA

INEX TECHNOLOGIES

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التكامل بين لينل أونجارد وإينكس-تك لنظام التعرف على أرقام السيارات (ANPR)