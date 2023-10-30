منتخب الشراع يتطلع لإنجاز جديد في «آسيوية الأوبتمست»



أعلن اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث قائمة منتخبنا الوطني استعداداً لخوض غمار منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي تستمر حتى يوم 5 نوفمبر المقبل، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية



وينظم الحدث، الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى، نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية للقوارب الأوبتمست، ورعاية من موانئ أبوظبي، وبنك المارية المحلي، بمشاركة أكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة.



وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للجنة المنظمة للحدث ولسفراء رياضة الإمارات من لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني في تسجيل حضور فني مميز، مؤكداً أن المواهب التي يضمها منتخبنا الوطني أثبتت جدارتها في العديد من الأحداث والبطولات.



هدف

ويقود كوكبة الأبطال في قائمة المنتخب الوطني بطلنا خليفة الرميثي صاحب ذهبية (أوبتمست تحت 12 سنة)، في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، حيث يتطلع بقوة لتحقيق إنجاز ذهبي جديد في التجمع القارة الكبير.



كما تضم القائمة بطلتنا الصاعدة مدية النيادي، التي أحرزت ميداليتين برونزيتين، ضمن منافسات الفتيات أوبتمست تحت 12 سنة، وفردي الفتيات، وتسعى كذلك لوضع بصمتها في الحدث الآسيوي الكبير في العاصمة أبوظبي.



ويشارك في البطولة الآسيوية أيضاً بطلنا مايد آل علي صاحب الميدالية الذهبية لفئة أوبتسمت عام، ضمن منافسات البطولة العربية للشراع الحديث، والتي أقيمت في سلطنة عمان، خلال الفترة ما بين 11 و15 أكتوبر 2022.



كما تضم القائمة مواهب صاعدة صقلت مواهبها عبر المشاركة في منافسات بطولة (بطل الإمارات) للشراع الحديث، التي قام الجهاز الفني باختيار العناصر منها، وهم أبطالنا: سيف الزعابي وعبدالله يحيى وعمر القنديلي وعبدالرحمن البحري وسيمون كريستوف وكارولينا باجك.



وأسند اتحاد الإمارات للشراع والتجديف مهمة الإشراف الإداري على وفد المنتخب إلى وفاء الكتيري مديرة الوفد، كما أعلن عن تكليفه بطلتنا لاعبة منتخب الشراع الحديث ضحى آل بشر صاحبة برونزية (ألكا 6) في الدورة العربية بالجزائز بمهمة فنية كونها مساعد مدرب، إضافة إلى أحمد البير

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